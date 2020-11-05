Где грань между свободой слова и оскорблениями? Похоже, французская пресса, в частности Charlie Hebdo, путает эти два понятия. В очередной раз карикатуры журнала спровоцировали серию терактов, которые прокатились по европейским городам. Почему полиция и спецслужбы не могут справиться с террористами, а власти не хотят урезонить издание? В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты обсудили, как вышло так, что Европа оказалась зажата между свободой слова и радикальными исламистами.

По убеждению депутат бундестага от партии «Альтернативы для Германии» Вальдемара Хердта, журнал Charlie Hebdo надо было закрыть сразу после первых нападений. Он заявил, что это провокационное издание не имеет ничего общего ни с сатирой, ни с юмором. Гипертолерантность превратилась в болезнь, которая губит европейскую цивилизацию. Херд считает, что политикам пришло время более жестко и четко озвучить законодательную базу в сфере свободы слова, чтобы различные народы могли сосуществовать вместе.

«Настало время открыто обсудить этот вопрос. 26 ноября будет международная зум-конференция на тему «Религиозный экстремизм и право человека на вероисповедание». Никто не имеет права оскорблять чувства верующих, какой бы веры они ни были. Действия Макрона сейчас — чистой воды популизм и провокация, которая может обойтись нам очень дорого», — заявил депутат.

Основатель и главный редактор «Русского очевидца» во Франции Елена Якунина и вовсе уверена, что если бы Charlie Hebdo не оскандалился своими карикатурами в 2015 году, то сейчас этого журнала уже не было бы.

«Если бы они не опубликовали карикатуры в 2015 году, канули бы в Лету, журнал был бы убыточным. Этот скандальный акт послужил своеобразной рекламой свободы слова. Кто его покупает и на что он существует, никто не знает. Может, он и лежит в журнальных киосках, но точно не на первых рядах», — сказала Якунина.

Она обратила внимание и на то, что жертвами «свободы слова» от Charlie Hebdo становятся совершенно посторонние люди. Якунина рассказала о случае, когда ножевые ранения были нанесены случайным людям, которые просто курили рядом с бывшим помещением редакции. Также эксперт отметила общую однобокость свободы слова французских СМИ.

«Когда идет осквернение еврейских кладбищ, поднимается большой скандал, но осквернение католических происходит гораздо чаще. Однако по этому проводу никто ничего не говорит. Это политика двойных стандартов. Журналисты других изданий стараются очень аккуратно высказываться и не раздувать скандал на эту тему: то ли это журналистская этика, то ли циркуляр сверху, непонятно», — заявила она.

По словам исламоведа и политолога Алексея Малашенко, европейцам теперь придется считаться с мусульманским населением: расчёт на адаптацию мигрантов был ошибочным.

«Европейцы всегда полагали, что они адаптируют мусульман. Пока не получается это сделать: мигрантов слишком много. Они хотят жить в Европе по своим нормам. Там, где они живут, уже есть мусульманские порядки, — рассказал Малашенко. — Исламисты приехали. С этим надо считаться. С ними можно договориться, но не надо провоцировать. Мира не будет, потому что и те, и другие хотят жить по-своему. Сложилась очень тяжелая ситуация: ни с каким терроризмом здесь никогда не покончат».

Несколько дней назад после теракта в Ницце телеведущий Владимир Познер предложил выслать всех мигрантов из Франции обратно в Алжир. Причем он предложил отправить обратно и тех, на кого есть досье в полиции, несмотря на наличие французского гражданства. Однако ведущий научный сотрудник института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров считает, что реализовать этот план не получится в силу объективных причин.

«Во Франции убежище предоставляется только 25% беженцам. Остальные обязаны покинуть французскую территорию, но, как правило, они этого не делают. Около 100 тысяч нелегалов бегают и прячутся от французских властей. Всего нелегалов — от 300 до 400 тысяч. Их невозможно просто посадить в самолет и отправить обратно. Необходимо договориться со странами приема беженцев. И в целом, вся эта процедура очень дорогая. Франция просто не может ее осуществить», — объяснил эксперт

Вальдемар Хердт уверен, чтобы решить проблему с мигрантами, надо сначала закрыть границы и убрать денежное пособие, которое для мигрантов выглядит слишком заманчивым, а потом уже жестко разобраться с кланами. За умышленное правонарушение надо отправлять назад всю семью. Полиция полностью потеряла контроль над ситуацией, считает политик, и только таким образом можно вернуть закон на европейские улицы.