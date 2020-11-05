Юрий Шевчук раскрыл рабочее название нового альбома ДДТ

Новый, 21-й по счету студийный альбом рок-группы ДДТ может получить название «2020». Об этом в интервью ФАН сообщил ее основатель и бессменный лидер Юрий Шевчук.

Российский рок-музыкант рассказал ФАН, чем занимается во время пандемии COVID-19, а также поделился планами на Новый год.

«В пандемию мы, безусловно, очень ограничены. Новым альбомом заняты. Много песен неосвоенных — целые «поля с картошкой». Будем копать, — пошутил Шевчук. — Песни разные, за два года написались. Надо еще выбрать то, за что не будет стыдно».

Известный рок-музыкант не стал секретничать и раскрыл рабочее название нового альбома — это своеобразная дань нынешнему сложному году, в который мир столкнулся с пандемией коронавируса.

«Может быть «2020» — этот год был тяжелым, и много написалось. Есть уже песня с таким названием», — пояснил артист.

В ответ на вопрос корреспондента ФАН, когда именно фанатам певца и группы ждать выхода нового альбома, Юрий Шевчук снова пошутил.

«Мы работаем долго, нудно. Со мной тяжело — звукорежиссеры разбегаются в разные стороны. Поэтому пока не знаем», — признался рок-музыкант.

Несколько новых песен легендарной группы россияне смогут услышать уже в новогоднюю ночь: музыканты на днях записались для праздничной программы, которая выйдет 1 января на телеканале НТВ.

В дискографии группы ДДТ, которая была основана Шевчуком в 1980 году в Уфе, 20 студийных альбомов. Последний, «Галя ходи», вышел в 2018 году, над диском музыканты работали в течение двух лет.

Отметим, что из-за коронавируса группа ДДТ и Юрий Шевчук были вынуждены перенести свои концерты в российских городах на апрель следующего года. В октябре этого года у ДДТ вышел клип на песню «Доктор Лиза».