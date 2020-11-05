Сын Орбакайте впервые публично рассказал об отношениях с отцом

Москва, 5 ноября. Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров в разговоре с подписчиками в Instagram впервые публично высказался об отношениях с отцом.

У дочери народной артистки СССР Аллы Пугачевой трое детей. Старший сын, Никита, пошел по стопам Орбакайте и своего отца Владимира Преснякова — младшего и стал музыкантом. В отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым артистка родила Дени. В настоящее время Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 году у них родилась дочь Клавдия.

Дени недавно вернулся домой после окончания магистратуры за рубежом. Молодой человек, общаясь с подписчиками, признался, что теперь старается как можно больше времени проводить с семьей.

Он рассказал, что не привык делиться кадрами из семейного архива, а также уточнил: отсутствие фото с близкими вовсе не означает, что в семье натянутые отношения.

«Если у меня в соцсетях нет фото моего отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь», — написал Байсаров.

Сын Орбакайте развеял домыслы, что якобы не общается с отцом.

«Это мой отец, как можно думать, что мы не общаемся?» — задался он вопросом.

Байсаров также опроверг информацию о своей помолвке. Недавно его подруга Мария опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. Молодой человек подчеркнул, что они всего лишь друзья, а он лично рад за приятельницу и ее жениха.