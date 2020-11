Герелло о критике Успенской в адрес Валерии: Зал был битком

Москва, 5 ноября. Российский оперный артист мирового уровня Василий Герелло рассказал корреспонденту ФАН о том, как на самом деле прошел концерт Валерии в The Royal Albert Hall в центре Лондона, который припомнила ей Любовь Успенская.

Ранее Успенская в кухонной беседе, которую в Сети опубликовала ее дочь Татьяна Плаксина, заявила, что Валерия не в состоянии собрать такой зал, как лондонский The Royal Albert Hall. Однако Герелло констатировал, что звезда шансона была неправа.

«Я всех своих друзей люблю и уважаю. Зал тогда был битком. В The Royal Albert Hall — потрясающий оркестр, шикарный дирижер. Принимали потрясающе: были и русскоговорящие, и англоязычные — была разная публика. Концерт прошел на ура. Я свидетель того, что был полный зал The Royal Albert Hall. У меня даже на видео он был заснят. Я был приглашен туда как друг — пел свои песни и дуэтом пел вместе с Валерией. The Royal Albert Hall — это один из лучших залов, там поют все мировые звезды — от покойного Лучано Паваротти до современных исполнителей», — заявил он в беседе с ФАН.