Наталья Водянова восхитила фанаток «карантинным» нарядом для шоппинга

Париж, 5 ноября. Супермодель Наталья Водянова поделилась фотографией в стильном «подиумном» образе. Звезда пошутила, что отправилась выносить мусор при полном параде.

Водянова нашла способ «выгулять» красивые вещи от кутюр даже во время карантина. Для шопинга она выбрала монохромный элегантный образ: брюки-клеш из тонкой летящей ткани, бадлон, легкое пальто и ботильоны на шпильках. Дополнили наряд кожаные перчатки и черная маска — судя по последним публикациям, от Louis Vuitton. Поклонники пришли в восторг от стильного образа знаменитости и поблагодарили ее за мотивацию красиво одеваться хотя бы для самих себя.

«Наташа, спасибо за то, что бодрите дух. Уже давно кроме кроссовок и спортивных штанов ничего не надевала. Буду исправляться»; «Очень элегантно, как всегда»; «Вы просто королева»; «Вот как здорово! Русские девушки всегда выносят мусор при полном параде!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Сейчас Водянова живет в Париже вместе со своим супругом Антуаном Арно и детьми. В своем блоге она делится деталями карантинной повседневности. Например, недавно модель впервые попробовала самостоятельно приготовить французские пирожные — макаруны.