Актриса Мария Голубкина призналась, что «прекрасно» переживает пандемию

Москва, 5 ноября. Советская и российская актриса театра и кино Мария Голубкина рассказала ФАН, что период пандемии из-за коронавируса ей даже понравился.

«Прекрасно переживаю пандемию, мне так нравится! Сейчас в меня полетят гнилые помидоры, но мне очень нравится, — призналась Голубкина. — Не болезнь, естественно, а то, что появилась возможность всем побольше побыть дома».

Многие творческие люди остались без работы, однако к Голубкиной это не относится: еще в 2019 году артистка создала проект, который позволил ей остаться на плаву во время пандемии.

«Я прозорливо в прошлом году сделала «Клуб Маши Голубкиной», и за это время у нас было уже шесть частных мероприятий. Это были и спектакли, и многое другое. А сейчас будут «елки», — рассказала артистка.

Голубкина добавила, что ее клуб — достаточно камерный: на мероприятия приходит от 10 до 40 человек. Участников она находит в Instagram, где у актрисы около 120 тысяч подписчиков.

«Можно сказать, что это домашний театр, — отметила Голубкина. — Это клубная система, это личное общение с каждым, враг не пройдет. Просто я очень резво баню людей в Instagram — какие-то неположительные комментарии немедленно удаляю. Это клуб тех, у кого хорошее настроение».

Актриса рассказала, что свои проекты придумывает достаточно быстро. Не забывает она и о работе в театре и кино.

«Спектакли были и будут, а еще скоро премьера кинофильма. Но так как его пока не анонсировали, говорить еще рано», — заключила Голубкина.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей мать известной актрисы, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, также отметила некоторые плюсы в пандемии новой коронавирусной инфекции.