Сергей Зверев стал «заложником» секс-туристов в Таиланде

Москва, 5 ноября. Певец Сергей Зверев давно не практикует секс без обязательств. Мировоззрение артиста поменялось после того, как он стал «заложником» секс-туристов в Таиланде.

Зверев рассказал, что в молодости никогда не отказывался от секса и часто практиковал его сразу с несколькими девушками. Как-то раз будущий исполнитель был влюблен сразу в пятерых красоток, причем с тремя из них умудрялся встречаться. Однако с возрастом взгляды певца изменились: теперь случайный секс уже не кажется ему таким манящим. На артиста сильно повлияла одна из поездок в Таиланд.

«Когда лег спать, оказалось, что по горящей путевке попал в настоящий секс-тур! У меня стены всю ночь ходуном ходили, а люстра, я думал, просто разрушится. (...) Как я дожил до утра, одному богу известно. Я стал заложником секс-туристов!» — разоткровенничался Зверев в беседе с изданием «Желтая газета. Зажигай!».

Сейчас он не приемлет столь поверхностные связи. Кроме того, исполнитель уверен, что случайный секс — это большой грех. Он призвал быть аккуратнее, чтобы потом не отвечать за последствия.