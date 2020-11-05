Вассерман рассказал, с какими проблемами скоро столкнутся прибалты

Москва, 5 ноября. Страны Прибалтики уже в ближайшем будущем могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами, которые крайне негативно отразятся на уровне жизни местного населения. Об этом заявил российский политический эксперт, журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман, комментируя финансовую ситуацию, возникшую в Латвии, Литве и Эстонии на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции. В интервью информационному порталу Baltnews Вассерман обратил внимание, что совсем скоро прибалты столкнутся с серьезными проблемами, которые не способны решить собственными силами.

В первую очередь Вассерман указал на финансовые показатели стран Прибалтики, заметив, что на данный момент благополучие жителей Латвии, Литвы и Эстонии по некоторым показателям выше, чем в России. Однако совсем скоро ситуация изменится, а прибалты ощутят на себе приближающийся экономический кризис.

По словам политолога, экономические показатели Прибалтики слабо связаны с реальными обстоятельствами жизни и мироощущением жителей этого региона. Финансовое благополучие Латвии, Литвы и Эстонии на данный момент держится лишь на средствах от распродажи советского наследия и европейских кредитах.

Вассерман рассказал, с какими проблемами столкнутся прибалты в ближайшем будущем, заметив, что уровень жизни в Латвии, Литве и Эстонии способен упасть как минимум в 1,5 раза. Средства, выделенные Брюсселем на модернизацию промышленности и хозяйства Прибалтики, не пошли странам на пользу. Деньги исчезли, а реформы так и не были реализованы.

«Но в конечном счете реформирования, по сути, не получилось, а кредиты уже пора возвращать. И даже то благополучие, что раньше наблюдалось, в ближайшее время сменится весьма тяжкими сложностями», — заметил Вассерман.

Все это серьезно отразится на экономике Прибалтики, финансовые показатели которой уже оставляют желать лучшего. Подобный кризис негативно повлияет на уровень жизни местных жителей, однако власти Латвии, Литвы и Эстонии не смогут справиться с этим вызовом.

«Здесь, повторяю, ожидается падение уровня жизни минимум в 1,5 раза и не на пару месяцев, а на многие годы. Тут уж не хватит никакой распродажи наследства времен единства. Тем более, что распродавать тоже фактически уже нечего», — резюмировал политический эксперт.

Ранее Вассерман высказался о президентских выборах в США. Политолог рассказал, кто, по его мнению, станет главой американского государства, а также объяснил почему нельзя доверять общественным опросам.