В ДНР сравнили украинскую власть с многоголовой гидрой

Украина в очередной раз пытается запутать и затормозить переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

«Киев, как многоголовая гидра, всегда разными головами озвучивает разные идеи, не имеющие отношения к реальности. Одна голова говорит о мире, вторая — о реинтеграции Донбасса, третья — о демилитаризации… Все эти разговоры можно свести к одному смыслу — Украина не хочет выполнять минские договоренности. Соответственно, украинские лидеры не хотят мира. В итоге мирные города Донбасса оказываются под обстрелом украинских военных», — пояснил Владислав Бердичевский.

Ранее глава делегации Киева в контрольной группе по юго-востоку Леонид Кравчук заявил, что украинские власти предлагают демилитаризировать Донбасс в начале 2021 года, чтобы 31 марта провести там местные выборы.

Бердичевский задается вопросом, о какой демилитаризации идет речь? В подписанных договоренностях нет таких формулировок. Это попытки украинской стороны в очередной раз запутать и затормозить переговорный процесс, уверен он.

«Представители республик раз за разом призывают на встречах перестать придумывать, как бы переиначить уже существующие соглашения, и начать выполнять то, что еще шесть лет назад было подписано обеими сторонами конфликта — и Киевом, и Донбассом. А вот украинская сторона последовательно и систематически игнорирует и эти призывы, и свои обязательства по минским договоренностям», — добавил Владислав Бердичевский.

Между тем, заметил политик, в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» четко прописано, как и когда проводить выборы. А то, что озвучивают Кравчук и Киев, вообще никак не соответствует данному документу.

«При этом Киеву уже давно пора уяснить, что озвученное его представителями мнение, транслируемое через СМИ, не представляет никакой ценности для минских переговоров, а зачастую даже вредит этому и так крайне затрудненному процессу. Киеву и его представителям в Минске следует внимательно прочитать договоренности, которые были одобрены странами-гарантами и Советом Безопасности ООН, и начать уже, наконец, их выполнять, а не сыпать в медиа-пространстве странными и нелепыми высказываниями», — заключил Бердичевский.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.