Шмаль спрогнозировал рост цены на нефть до конца года

К концу года цена нефти в целом может увеличиться до 45 долларов за баррель, но это будет зависеть от развития мировой экономики. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о перспективах отечественной нефтегазовой отрасли, а также о том, какое значение победа Дональда Трампа или Джо Байдена на выборах президента США окажет на нефтяной рынок.

— Геннадий Иосифович, сейчас все разговоры — о выборах в Америке. Как, по-вашему, победа того или иного кандидата отразится на нефтяных ценах?

— С одной стороны, Дональд Трамп поддерживает нефтяные компании, и в этом отношении мои личные предпочтения, конечно, отдаются Трампу. Он бизнесмен и ближе к проблемам экономики, поэтому за всеми этими делами следит, контролирует и старается развивать. А если будет развитие мировой экономики, то будет спрос на энергоносители — отсюда будет определяться цена.

— А если победит демократ Джо Байден?

— Байден для бизнеса и экономики — темная лошадка, потому что четкой программы участия во всех экономических вопросах он нигде не высказывал. С Трампом все понятно, мы его видели в течение четырех лет. Знаем, что он как раз нацелен на развитие экономики своей страны, а это значит — и мировой.

— Главным внешним фактором, который оказывает влияние на отношение доллара к рублю, является мировая цена на нефть. Насколько сегодня Россия зависима от этой цены?

— Начну с того, что цена на нефть всегда привязана к доллару. И наоборот, доллар привязан к цене нефти: если цена нефти падает, то доллар растет по отношению к рублю. Поэтому, конечно, Россия в этом отношении очень зависима от цены. Но цена, тем не менее, сейчас крутится в районе 40 долларов за баррель, и это достаточно приемлемо. Повторюсь, все зависит от того, как будет развиваться мировая экономика. Я даже думаю, что стоимость может немного подрасти — где-то до 45 долларов за баррель.

— На стоимость нефти может повлиять и соглашение ОПЕК+. Когда будет следующий пересмотр соглашения и что он принесет?

— Пока цены и держатся в этом коридоре — около 40 долларов. Подписанные соглашения еще действуют и будут действовать какое-то время. Пересмотр запланирован на апрель следующего года, поэтому есть шанс, что цена может еще вырасти.

— Как наши нефтяные компании сейчас чувствуют себя на рынке? По ним есть какие-то прогнозы?

— Чувствуют себя они, конечно, не очень хорошо, учитывая сокращение добычи. Отсюда и уменьшение денежных потоков, а это значит, что приходится что-то ужимать. На что это влияет прежде всего? Это все инвестиции, которые мы вкладываем, — обычно 20 млрд долларов ежегодно. В этом году будет меньше. Причем это касается прежде всего бурения, разведки. Это те вещи, которые влияют на перспективу, поэтому тут одна из серьезных задач — попытаться сохранить каким-то образом все инвестиции.

— Нефтегазовая сфера зависит от импортного оборудования. Последние годы много говорят о том, что надо развивать свою промышленность для нефтегаза. Как вы оцениваете перспективы отечественного производства в этой сфере?

— Во-первых, работа эта ведется достаточно давно, и уже кое-что сделано. Некоторые компании, такие как «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», уже имеют достаточно серьезную связь с российскими компаниями, производящими оборудование. Поэтому в этом отношении санкции положительно повлияли на развитие нашей промышленности. Но далеко еще не все направления закрыты. Есть вопросы, связанные с программным обеспечением, с автоматикой, механикой.

— Санкции по-прежнему очень сильно влияют или уже нет?

— Они влияют, поскольку не могут не влиять, ибо мы связаны с мировой экономикой. У нас много оборудования, которое закупалось за рубежом, особенно в последние годы. Тут нас выручает Китай: сегодня по нефтегазовому оборудованию он занимает одно из ведущих мест в наших взаимоотношениях.

Никто не ставит задачу на 100% отказаться от импорта — это нереально. Думаю, если бы нашего производства было порядка 80%, то это было бы нормально. Сейчас нашего производства около 53%, а 47% — это пока импорт.

— Страны ОПЕК+ до 30 апреля 2022 года должны сократить добычу нефти до 5,8 млн баррелей в сутки. Как вы считаете, 2021 год будет получше, чем выдался нынешний год?

— Пока сложно говорить, потому что те соглашения, которые есть, являются для нас проблемой, связанной с объемом добычи нефти. Нужно учитывать, что соглашение ОПЕК+ подписали не все страны. Например, те же США, которые официально в это соглашение не входят. Хотя они пообещали, что постараются немножко сократить добычу и взять на себя то сокращение, которое было предложено для Мексики.

У нас же сейчас все без исключения компании в нефтегазовой сфере переживают не лучшие времена. Этой участи, пожалуй, избежали только небольшие компании, которые имеют добычу менее 500 тысяч тонн в год. Но все они, на мой взгляд, в довольно напряженном положении, потому что нужно сохранить рабочие места — то, что требует сегодня президент и правительство. Компании, как и весь российский бизнес, естественно, соблюдают эти правила.