Соловьев не исключил встречного иска к Пивоварову

Журналист Владимир Соловьев ответил на оскорбления исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, потребовавшего от него 5 млн рублей из-за высказываний в эфире YouTube. Телеведущий сообщил, что не собирается смотреть новый «опус» активиста Михаила Ходорковского, в то же время подчеркнув, что судебными претензиями оппозиционера будут заниматься адвокаты.

Карикатурный провокатор

Ранее Пивоваров выступил с осуждением чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, что вызвало несогласие у Соловьева. Оппозиционер обвинил борца в разжигании ненависти, а его поклонников — в травле и угрозах. Причиной такого поведения послужила публикация спортсмена в соцсетях по поводу событий во Франции, а именно — убийства преподавателя колледжа, продемонстрировавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Реакция на инцидент со стороны Эммануэля Макрона вызвала несогласие у мусульман по всему миру, в том числе фанатов Нурмагомедова. Пост в Instagram спортсмена был эмоциональным, однако никаких призывов к насилию там не было. Тем не менее Андрей Пивоваров обвинил чемпиона UFC в обратном, назвав его «позором России» и предположив, что слова борца могут подтолкнуть фанатов к агрессии.

В ходе одного из стримов Соловьев высказался о провокационной риторике Пивоварова. Он указал, что отдельные высказывания активиста «Открытки» о Нурмагомедове были «глупостью и подлостью», а сам он является «сопляком, живущим на деньги Ходорковского».

Оппозиционеру не понравилась сложившаяся ситуация. Себя мужчина охарактеризовал как «жертву пропаганды». Соловьев призвал игнорировать слова сторонника Ходорковского и проверить источники его финансирования на предмет получения денег от Ходорковского.

Продолжая эксплуатацию резонансной темы, Пивоваров опубликовал на своем YouTube-канале еще один ролик-ответ на высказывания Владимира Соловьева. Он разразился оскорблениями в адрес журналиста, политологов, которых он приглашает в эфиры, при этом сообщив о подаче иска на 5 млн рублей в Дорогомиловский суд Москвы.

«Там он минут семь или восемь показывает мое видео, брызжет слюной, что я прислужник кровавого убийцы, получаю 10 тысяч долларов. От него это ожидаемо было, но мысль здесь другая — мы видим, как множество судов получает иски к оппозиционерам, с них требуют деньги, суды иски удовлетворяют. Хотим посмотреть, как это будет работать с другой стороны, — заявил Пивоваров.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился к Владимиру Соловьеву с просьбой прокомментировать новое видео Пивоварова и его многомиллионный иск. По словам телеведущего, оппозиционеру стоит перестать лезть в личную жизнь других и «обратиться в лигу сексуальных реформ».

«Мне настолько неинтересен этот прихлебатель Ходорковского, что вообще все равно. Он в суд собирается? Ну, пусть номерок возьмет и в очередь встанет», — сказал журналист.

Отвечая на вопрос, будет ли к Андрею Пивоварову встречный иск, Соловьев заверил, что данное решение зависит от его адвокатов. При этом он напомнил, что в Сети еще в 2017 году появилось расследование о том, кто и как в «Открытке» получает деньги от Ходорковского. Таким образом, было отмечено, что вся деятельность структур, связанных со сбежавшим в Лондон олигархом, финансируется им напрямую. Аналогичным образом ситуация обстоит и с самим Пивоваровым.