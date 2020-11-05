Кравчук собрался всех обхитрить новым планом по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил «План совместных шагов» для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник оценил план Кравчука, объяснив в комментарии ФАН, на что рассчитывает украинский политик.

«Новый» план Кравчука

Предложенный Кравчуком «План совместных шагов» включает пункт о полном прекращении конфликта и демилитаризации Донбасса в начале 2021 года.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию», — приводит слова Кравчука Интерфакс-Украина.

Кроме того, согласно этому плану, Киев должен получить контроль над границей с Россией в начале года. Если план будет реализован, что не позднее 31 марта 2021 года в Донбассе должны пройти местные выборы.

Дьявол в деталях

Бывший депутат Верховной рады Украины усомнился, что Кравчуку удастся обвести вокруг пальца людей, которые читали Минские соглашения.

«Леонид Макарович предложил хитрый план, думая, что другие люди неумные и не прочитают, о чем там идет речь», — удивился Олейник.

По словам экс-депутата Рады, урегулирование ситуации в Донбассе должно опираться исключительно на Минские соглашения. Олейник скептически отнесся к обещанию Кравчука сделать Донбасс свободной экономической зоной. Киев может предложить только зону «строго режима», отметил эксперт.

«Надо изучить план Кравчука в деталях — дьявол в деталях. Там звучит одна из самых интересных вещей: сначала Киев берет под контроль границу, а потом проводит выборы. Только в Минских соглашения все наоборот написано: контроль начинается после выборов, полный контроль только после всеобъемлющего урегулирования, изменения конституции и так далее», — напомнил Олейник.

Кравчук предлагает поверить ему на слово, что Киев проведет в Донбассе «демократические» выборы, усмехнулся эксперт. Олейник считает, что очередной план Кравчука нужен только внутреннему рынку Украины, чтобы создать иллюзию подвижек в урегулировании в Донбассе. Однако это предложение не для выполнения, а для отвлечения внимания украинцев, уверен он.

«Как говорило профессор Преображенский: «Ну не слушайте вы Кравчука!». Я его очень хорошо знаю. Он такой хитрый лис, но в этом лесу есть и другие не менее умные звери», — добавил Олейник.

Неудачная роль Зеленского

Олейник уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому никогда не стать президентом мира. По мнению эксперта, Зеленский лишь играет роль президента, но делает это неудачно.

«Зеленский – не президент мира, он вообще не президент. Он играет роль, причем плохо играет роль, Голобородько лучше играл. И не ему решать, как и не Кравчуку, быть конфликту на Украине или нет, они полностью под внешним влиянием», — подчеркнул Олейник.

Экс-депутат Рады поделился мнением, что Кравчука пригласили как человека с неопределенным политическим весом, чтобы он оформил ту «ерунду», которую предлагают украинские власти.

«Это все равно, что к плохому основному блюду подать красивый гарнир, расшевелить этот гарнир. Хотя основное блюдо неприемлемое. Это все для людей, которые не знаю Минское соглашение и верят этим прохиндеям», — заключил бывший украинский парламентарий.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.