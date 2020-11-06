Подорожания проезда в Пензе избежать не удастся

Администрация города Пензы не сможет повлиять на повышение стоимости проезда в общественном транспорте города. Такую информацию разместила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области на сайте официальном сайте УФАС.

«Указанные маршруты относятся к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам с момента выдачи юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута. Согласно пункту 18 части 1 статьи 3 Закона № 220-ФЗ регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам — регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком», — поделилась пресс-служба.

Таким образом, перевозчик имеет право сам устанавливать необходимую стоимость проезда на подконтрольных ему маршрутах.

Как сообщал ранее ФАН, жители Пензы крайне негативно встретили новость о подорожании проезда на общественном транспорте города. После подорожания стоимость билета для проезда в автобусах составит 27 рублей, а в маршрутных такси — 32 рубля. Окончательный переход к новой стоимости проезда запланирован местными перевозчиками на 14 ноября.