Пресняков привел в восторг фанатов снимком с повзрослевшим сыном

Москва, 5 ноября. Певец и композитор Владимир Пресняков — младший опубликовал в Instagram снимок с сыном Никитой, который пошел по стопам родителей и тоже стал музыкантом.
Никита родился у Преснякова и певицы Кристины Орбакайте в мае 1991 года. Он является внуком народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В конце 1996 года десятилетний брак его родителей распался, но Пресняков сохранил теплые отношения с Орбакайте и до сих пор часто видится с сыном.
Фанаты мгновенно отреагировали на опубликованный Пресняковым снимок. За полчаса пост набрал почти 8000 лайков. Поклонники пришли в восторг от сходства музыканта с повзрослевшим сыном.
«Копия папы»;
«Никита — талантище. Достойное продолжение»;
«Достойный сын достойного отца!»;
«Вы очень похожи»;
«Династия»;
«Гляжусь в тебя, как в зеркало…» — написали восхищенные фанаты.
Внук примадонны российской эстрады летом 2017 года женился на модели Алене Красновой. Судя по снимкам в социальных сетях, в отношениях пары царит настоящая идиллия, хотя поклонники с каждым годом все активнее обсуждают отсутствие в семье детей.