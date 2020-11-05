Пресняков привел в восторг фанатов снимком с повзрослевшим сыном

Москва, 5 ноября. Певец и композитор Владимир Пресняков — младший опубликовал в Instagram снимок с сыном Никитой, который пошел по стопам родителей и тоже стал музыкантом.

Никита родился у Преснякова и певицы Кристины Орбакайте в мае 1991 года. Он является внуком народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В конце 1996 года десятилетний брак его родителей распался, но Пресняков сохранил теплые отношения с Орбакайте и до сих пор часто видится с сыном.

Фанаты мгновенно отреагировали на опубликованный Пресняковым снимок. За полчаса пост набрал почти 8000 лайков. Поклонники пришли в восторг от сходства музыканта с повзрослевшим сыном.

«Копия папы»; «Никита — талантище. Достойное продолжение»; «Достойный сын достойного отца!»; «Вы очень похожи»; «Династия»; «Гляжусь в тебя, как в зеркало…» — написали восхищенные фанаты.

Внук примадонны российской эстрады летом 2017 года женился на модели Алене Красновой. Судя по снимкам в социальных сетях, в отношениях пары царит настоящая идиллия, хотя поклонники с каждым годом все активнее обсуждают отсутствие в семье детей.