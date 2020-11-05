Мария Кожевникова перевела детей на домашнее обучение из-за коронавируса

Москва, 5 ноября. Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала корреспонденту ФАН о своей борьбе с COVID-19.

Предпринятые вовремя меры безопасности помогли оградить семью Кожевниковой от болезни. Вместе с мужем, детьми и мамой Мария старается сидеть дома и выходить только по самым необходимым делам. Детей из детского сада пришлось перевести на домашнее обучение.

«Я делала несколько тестов на COVID, все они у меня отрицательные, и нет никакой симптоматики. Ни у меня, ни у моей семьи болезни нет. У меня все трое детей ходят в детский сад, поэтому я написала заявление о переходе на домашнее обучение. Сложно, конечно, но мы стараемся — я, мама и няня. Особенно проблематично с английским языком. В садике с ними занимались, а няня — не знает. Все секции отменили, детям тяжело, потому что очень активные. Никуда не ездим — ни в театры, ни в музеи», — поделилась с ФАН Кожевникова.

Актриса желает всем хорошей самодисциплины, потому что это помогает обходить болезнь стороной. А еще Мария Кожевникова не против ограничить вылеты за рубеж.

«1,5 миллиона людей съездили в Турцию, а теперь началась вот такая волна [заболеваемости коронавирусом]. Стоило ли это того? Умирают люди… Я очень рада за тех людей, которые съездили в Турцию и отдохнули, но я считаю, что отдых не может быть, если на другой чаше весов такая история. Имея возможность тоже куда-то уехать, мы не уехали», — возмутилась актриса.

К сожалению, среди знакомых актрисы есть близкие люди, которые больны коронавирусом или умерли после заражения. Семья выполняет все указания врачей и следит за здоровьем.

«Помимо рекомендаций врачей, мы пропиваем витамины, всегда пьем куркуму. Сейчас вот заказала у здравницы из Краснодара травяные сборы для укрепления иммунитета. Еще мы купили обеззараживатель для воздуха. Все продукты покупаем через Интернет. В общем, стараемся себя максимально оберечь», — подытожила Мария Кожевникова.

Напомним, ранее Мария Кожевникова пропала из соцсетей на несколько дней. Потом она объяснила это экспериментом.