Екатерину Варнаву в полупрозрачном пеньюаре сравнили с фарфоровой куклой

Москва, 5 ноября. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава выложила кадры из фотосессии в полупрозрачном длинном платье с рюшами. Фанаты пришли в восторг от съемки и красоты звезды.

На опубликованных снимках Варнава позирует на фоне светлого интерьера в «зефирном» полупрозрачном платье в пол. Волосы ведущей спадают на плечи легкими волнами, а макияж выполнен в спокойных оттенках. Цветокоррекция фотографии создает зимнее настроение, от чего знаменитость хочется назвать «снежной королевой». А изящество и хрупкость актрисы на снимке делает ее похожей на фарфоровую куклу.

«Нежная нежность, зефирная зефирность... Вам очень идет такой образ»; «Катя, вы, как фарфоровая куколка коллекционная, такая нежная, что страшно притронуться! Очень красивые фотографии!»; «Образ нежный, элегантный и такой воздушный! Красотка», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Нашлись и недовольные комментаторы: одних возмутили кустистые брови Варнавы, «как у Брежнева», а другие раскритиковали работу визажиста.