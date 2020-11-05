Юлий Гусман опроверг закрытие КВН из-за падения рейтингов

Москва, 5 ноября. Телеведущий и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман опроверг информацию о закрытии Высшей лиги из-за падения рейтингов.

Telegram-канал Mash сообщил о закрытии компании, организующей Высшую лигу КВН. Причиной называлось падение рейтингов и приостановка съемок из-за пандемии COVID-19, что привело к потере прибыли. Гусман подчеркнул, что КВН продолжит работу, и объяснил появившуюся информацию.

«Разговор этот долгий и непростой. Конкретный пункт о закрытии управляющей компании на КВН не повлияет. Это просто оптимизация работы», — указал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

На этой неделе и другой член жюри КВН, актер Леонид Ярмольник, назвал безосновательной информацию о закрытии клуба из-за пандемии. При этом артист оговорился, что передача стала менее яркой и искренней, что, безусловно, чувствует зритель.

Подобное мнение высказал и шоумен Александр Гудков. Он объявил о «смерти» КВН, участником которого когда-то был.