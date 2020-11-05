Волочкова призналась, что принципиально не носит маску от коронавируса

Москва, 5 ноября. Балерина Анастасия Волочкова призналась ФАН, что коронавирус не дает ей полностью раскрыться и в должной мере выступать, радуя публику. Она уверена, что маски наносят здоровью еще больший вред, чем COVID-19.

«Да, у меня есть маска — со стразами и инициалами АВ. Но я ее не надеваю, дабы не привлекать еще больше внимания к себе и своей личности, — поделилась Волочкова. — Маска, на мой взгляд, — самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек».

Балерина предположила, что меры предосторожности — это «политическая игра», от которой страдают люди.

«Если это какая-то политическая игра, то от нее страдают простые хорошие, добрые люди, которые просто хотят радоваться, жить и быть счастливыми. И быть любимыми, обниматься, целоваться, — сказала Волочкова. — Я не представляю зрителей на своих спектаклях в масках и в этих «презервативных» перчатках».

Волочкова считает, что пандемия сильно сказывается на тех, кому необходима постоянная физическая нагрузка. Звезда добавила, что на тренировки она ходит в своем поселке Николо-Урюпино.

«Мне просто повезло. Это счастье божественное, что у меня в доме на втором этаже — театр, как я говорю, с Анастасией Волочковой. У меня зал в нашем же поселке, где я могу поддерживать форму. Но все равно не выходить на сцену — это большое мытарство», — пожаловалась артистка.

Несмотря на все ограничения, Волочкова продолжает радовать зрителей. Буквально неделю назад артистка выступила со своим авторским спектаклем «Балерина в Зазеркалье цирка» в Красногорске. Билеты на шоу были бесплатными.

«Я занимаюсь благотворительностью уже более 18 лет. Я всех зрителей приглашаю совершенно бесплатно. Был полный зал. Вместо 700 ожидаемых человек пришло 1200, и всем нашлось место», — рассказала Волочкова.

У спектакля большая шоу-программа, и звезда по-прежнему не собирается брать деньги за билеты, поскольку считает, что в сложившейся экономической ситуации это негуманно.