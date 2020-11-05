Евгений Дятлов объяснил важность фильма «Подольские курсанты»

Москва, 5 ноября. Известный российский актер театра и кино, певец и музыкант Евгений Дятлов рассказал ФАН, что фильм «Подольские курсанты» является данью памяти тем молодым ребятам, которые в 1941 году встали на защиту Родины.

Заслуженный артист РФ, сыгравший в этой картине одну из главных ролей, в эксклюзивном интервью поделился мнением о фильме, отечественная премьера которого состоялась накануне.

«Сценарий написан Вадимом Викторовичем Шмелевым (режиссером кинокартины. — Прим. ФАН) в сотрудничестве с Игорем Угольниковым и Вячеславом Фетисовым, — отметил Дятлов. — Люди прекрасно понимали, за что берутся, что собираются снять и как они это сделают. Все в итоге было сделано с полной отдачей».

По словам собеседника ФАН, эта самая отдача хорошо видна в кинокартине, и своим отношением к работе создатели как бы «наполнили» всех участников проекта.

«А людей этих было очень много, — пояснил заслуженный артист России. — Наш фильм — своеобразная дань памяти и честного отношения к делу ради того, чтобы мы все вспомнили о подвиге молодых ребят, которые во время Великой Отечественной войны встали на защиту Родины».

Дятлов напомнил, что речь идет о мужестве и храбрости подольских курсантов, занявших оборону под Москвой в октябре 1941 года и продержавшихся 12 дней.

«Этот подвиг до сего дня особо не освещался, — сказал собеседник ФАН. — Закрытый показ кинокартины был прямо в день выдвижения ребят на Ильинский рубеж».

Идею снять такой фильм подали Игорь Угольников и Вячеслав Фетисов. При создании сценария использовались свидетельства участников тех событий и рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны РФ.

Бюджет кинокартины составил 450 миллионов рублей, из которых 60 миллионов предоставило Министерство культуры РФ, а остальные средства поступили от инвесторов, прокатчиков и киностудий.

Премьера фильма в нашей стране первоначально была запланирована на 4 мая 2020 года, но была перенесена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции на полгода вперед.

Евгений Дятлов играет в кинокартине начальника Подольского артиллерийского училища полковника Ивана Стрельбицкого. Также в ролях: Алексей Бардуков, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Даниил Спиваковский и другие.