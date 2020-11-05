После скандала Старшенбаум ФАН составил топ-5 звездных скандалов 2020 года

Российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум недавно стала героиней программы телеведущего Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». После выхода передачи в эфир артистку возмутили ложные факты, представленные авторами проекта.

Так, актриса была шокирована информацией о якобы ее сложном детстве и проблемах с матерью.

«Какая же это наглая ложь! Теперь мама со мной не разговаривает. Не знаю, откуда у авторов программы такая информация, хотя перед съемками мы договорились, что в программе будут использованы только мои слова, а не сплетни желтой прессы», — недоумевает актриса.

После выхода программы в эфир Анна Старшенбаум в Instagram публично обратилась к своим фанатам, высказав недовольство ситуацией.

Как утверждает сама артистка, после публикации на ее страницу напали боты и стали писать нелестные комментарии.

«Ты сама понимала, куда шла. Сначала за гонораром несутся, а потом чем-то недовольны. Не нужно обманывать себя, Вы прекрасно понимали, за счет чего делается рейтинг в таких передачах, а теперь какие-то обиды и негодования», — писали хейтеры.

Комментировать ситуацию, сложившуюся вокруг артистки, ее представители не стали, заявили лишь, что во всем разберутся. А пока представители Анны Старшенбаум пытаются вылезти из этой неприятной истории, ФАН вспомнил самые громкие звездные скандалы за 2020 год.

1 место. Михаил Ефремов и смертельное ДТП на Садовом кольце

Пожалуй, актер Михаил Ефремов побил все рекорды и стал героем крупнейшего скандала в шоу-бизнесе за несколько лет. История, закончившаяся трагичной гибелью невинного человека и тюремным заключением самого артиста, потрясла всю культурную среду России и не только. За развитием событий и судебным разбирательством следила вся страна.

Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом виде, стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб водитель фургона службы курьерской доставки Сергей Захаров.

В ходе следствия и в течение всего судебного процесса актер то и дело менял показания, заявляя то о своей невиновности, то о явной причастности к аварии. В Сети развернулись настоящие баталии между теми, кто поддерживает артиста и теми, кто выступает за его реальный срок.

В конечном итоге Михаилу Ефремову, несмотря на то, что свою вину он все-таки признал и раскаялся в содеянном полностью, инкриминировали довольно серьезное наказание — 8 лет лишения свободы в колонии.

Сейчас артист отбывает свой срок в СИЗО «Водник». По словам журналистов, Ефремов хочет создать в изоляторе тюремный театр.

2 место. Тарзан и его любовницы

Страсти вокруг длинноволосого стриптизера Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, не утихают до сих пор. То и дело всплывают истории о сексуальных похождениях супруга певицы Наташи Королевой. Но самым громким скандалом стала история с начинающей актрисой Анастасией Шульженко.

События звездной ссоры стали разворачиваться еще в сентябре, когда по возвращении из отпуска Наташа Королева обнаружила пропажу в своем доме. Артистка заявила, что были украдены деньги и драгоценности. Певица даже обратилась в полицию.

Оказалось, пока супруга Тарзана отдыхала за границей, артисту нанесли визит гости, среди которых и была Шульженко. В дальнейшем Анастасия заявила об отношениях с Тарзаном, даже пустила слух о своей беременности. Но Сергей Глушко принял решение прекратить общение актрисой.

Ранее известная в девяностые годы певица Наталья Штурм поделилась подробностями своих отношений с Тарзаном. А совсем недавно еще одна актриса объявила себя очередной любовницей Сергея Глушко.

3 место. Регина Тодоренко «ЗА» домашнее насилие

Украинская телеведущая, певица, композитор Регина Тодоренко стала участницей громкого скандала, разразившегося вокруг ее персоны из-за высказывания о домашнем насилии. Знаменитость заявила, что женщина сама виновата в том, что мужчина ее бьет.

«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — объяснила свою точку зрения Тодоренко.

Мнение артистки на эту тему всколыхнуло всю общественностью. Многие восприняли это высказывание как жест в пользу и защиту домашнего насилия. Подписчики певицы, ее коллеги по цеху резко раскритиковали Регину. Более того, из-за заявления девушку лишили звания «Женщина года», присвоенного журналом Glamour. А многие компании заявили об отказе сотрудничества с телеведущей.

После шквала обвинений телеведущая в своем аккаунте Instagram разместила несколько постов с извинениями за «некорректные формулировки» и «грубое, отвратительное высказывание». Также она подчеркнула, что против домашнего насилия. Позже сообщалось, что телеведущая направила 2 млн рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.

4 место. Рудковская против Малахова

Российская телеведущая, музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская словно кочует из одного скандала в другой. В Сети то и дело возникают бурные обсуждения знаменитости и нередко всплывают нелестные замечания в ее адрес, в том числе о ее неуемной любви к роскоши.

Так, Рудковская подверглась жесткой критике за хвастовство в Сети. Продюсер показала новую сумку-седло за 355 тысяч рублей в своем Instagram. Многие ее подписчики посчитали это показухой и посоветовали вести себя скромнее.

Ранее жена фигуриста Евгения Плющенко опубликовала новые фото со своим новорожденным сыном Арсением, который лежал в коляске Dior почти за полмиллиона рублей. Подписчики предположили, что именно ради этой коляски Яна и делала снимки.

Кроме того, в истории Яны Рудковской был еще один громкий скандал, который коснулся шоумена Андрея Малахова и сына продюсера Александра. Которого сами родители именуют Гномом Гномычем. Скандал среди звезд разгорелся на фоне опубликованной статьи в издании StarHit, которое принадлежит семье жены Малахова Наталье Шкулевой. Материал рассказывает о том, что якобы сын Рудковской и Плющенко болен синдромом Аспергера. Семьи дружили, но одна статья разрушила крепкую многолетнюю дружбу. Рудковская заявила, что знать этих людей больше не желает. За статью оскорбленным родителям принесли извинения, однако Плющенко заявил, что извинения запоздали. После этого российский шоубиз разделился на два лагеря. За Рудковскую либо за Малахова.

5 место. Сбривший брови и бороду Денис Устименко-Вайнштейн — Джиган

Скандал вокруг украинского рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, разгорелся после рождения его сына Давида. Артист всегда признавался, что мечтает о мальчике. К слову, у Джигана уже было трое дочерей Лея, Ариела и Майя от супруги-модели Оксаны Самойловой.

Рождение наследника звездный папа решил отпраздновать с большим размахом. И в какой-то момент просто потерял контроль над празднеством и собой. Певец стал выходить в прямые эфиры, откровенно посылать своих подписчиков, нелестно отзываться о коллегах по цеху. Апофеозом всего стало то, что Джиган сбрил бороду и брови. По всей видимости, все произошло под действием психотропных препаратов. Поведение артиста вызвало большой резонанс в Сети, а его супруга была готова подать на развод.

Спустя некоторое время страсти поутихли, и Оксана Самойлова приняла решение вернуться к супругу. Сейчас звездное семейство отдыхает на Мальдивах.

Ранее персона Джигана также попала под жесткую критику со стороны пользователей Сети за неподобающее поведение в святых местах Осетии.

Ольга Бузова дала фору знаменитостям

Несмотря на множество слухов и сплетен, которыми окутаны жизни знаменитостей, певица, телеведущая Ольга Бузова по количеству скандалов в своей звездной карьере уходит далеко вперед от коллег.

Склоки и недоразумения будто преследуют Ольгу. Не успели хейтеры обсудить образ и стиль артистки, как публика тут же взялась смаковать новые подробности жизни звезды скандального телепроека «Дом-2».

Ольга Бузова совсем недавно стала героиней скандала шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», в котором она участвует вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Несмотря на упорство и волю к победе, жюри низко оценили ее последнее выступление. Судья проекта Татьяна Тарасова раскритиковала знаменитость, указав на ошибки и падения. Также тренер подчеркнула, что участнице не хватает артистизма. Ольга еле сдержала эмоции перед камерами, но за сценой закатила истерику.

Не все гладко у Оли и в личной жизни. Юморист и ведущий Comedy Club Павел Воля в новом монологе «прошелся» по возлюбленному Ольги Бузовой, блогеру Давиду Манукяну. Он назвал жизнь Давида Манукяна с Бузовой унизительной.