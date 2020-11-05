Давно устаревшая американская система выборщиков мне все больше напоминает цирк. В США до сих пор своих граждан считают детьми, которые сами не смогут правильно проголосовать. Предлагают им голосовать, по сути, не за кандидатов, а за тех, кто все за них решит. И даже в этом случае выборщик может взять и НЕ проголосовать за кандидата своей партии, которая доверила ему столь важный пост! Такие случае бывали. Представьте, полштата или миллионы людей проголосовали за Трампа. Выборщик получает мандат и… голосует 20 электоральными голосами за Байдена! И все! Ничего не поделать! Да, он предатель, но Трамп не станет из-за него президентом! Представляете?! Если бы в России была такая архаичная система выборов, как в США, на нас бы уже давно показывали пальцем: дескать, смотрите, как они не доверяют собственным гражданам. А мы просто смеемся, глядя на этот цирк и клоунов на арене. Давайте же им похлопаем!