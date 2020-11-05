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5 ноября
«Давайте посмеемся и похлопаем»: эксперты объяснили, почему система выборов президента США не подходит России
Что было бы в России, если бы нашей стране навязали выборную систему, наподобие той, которая действует в США. Об этом ФАН спросил известных политологов. Эксперты на примерах пояснили, почему система выборов президента США не подходит России.

Все с интересом, переходящим в недоумение, наблюдают за происходящим в США, где вот уже почти три дня не могут разобраться, кто же все-таки победил на очередных президентских выборах: действующий 45-й президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, или его соперник от Демократической партии Джо Байден. В России такая ситуация, к счастью, просто невозможна.
Президентские выборы в России и в США
Для начала покажем, чем отличаются выборы президента России и США. Схематично (без нюансов) эти различия приведены в инфографике ФАН.

Остановимся на главном: в отличие от российских прямых, тайных, равных и всеобщих выборов президента, в США все совершенно по-другому.

Изначально отцы-основатели США не доверяли собственному народу, а разношерстность штатов была столь велика, что выборы президента решили не доверять простым избирателям. Отсюда — уникальная и нигде больше в демократических странах не применяемая двухуровневая система выборов. Избиратель голосует не непосредственно за главу государства, а за представителя Коллегии выборщиков, которому он делегирует свое избирательное право.
Журналист и общественный деятель Мария Бутина, попавшая в американскую тюрьму по нелепому обвинению во «вмешательстве» в американские дела, рассказала ФАН, что даже о тайности голосования речь в США не идет.
Вся эта система голосования по почте — просто пародия на выборы, когда письма не доходят, почтовые ящики по непонятным причинам «сгорают», так что о тайне голосования там можно вообще забыть.
Мария Бутина
Журналист и общественный деятель
На недемократичность, доходящую до пародийности, американских выборов указывает и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.
О свободе слова в США не стоит вообще говорить, особенно когда мы видим тотальную цензуру в Интернете. А сами США на наших глазах просто разваливаются на отдельные штаты.
Александр Малькевич
Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ)
Малькевич обращает внимание, что голоса тех жителей штата, которые не согласны с «генеральной линией», просто выкидываются на помойку, а о честном наблюдении за выборами речь вообще не идет: наблюдатели там фактически отсутствуют, что нельзя объяснить одной только пандемией COVID-19.
Аналогичное мнение высказывают и другие эксперты.
Не договорились…
Особенно опасно, считают эксперты, что американская система выборов настолько громоздка, запутанна и плохо управляема, что разбирательства и суды, кому же все-таки стать очередным президентом, могут идти в течение нескольких месяцев.

Например, если ни один из кандидатов не получил большинства голосов выборщиков (при необходимом минимуме в 270), то президента США избирает Палата представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство (такие прецеденты в истории США были дважды).
Особенно горячими и долгими бывают споры, когда одному из претендентов удается в суде оспорить голоса части выборщиков, как это случилось, например, на выборах 1876 года. Тогда демократ Сэмюэл Тилден опередил республиканца Ратерфорда Хейза, однако последнему удалось оспорить 20 голосов выборщиков. В результате разбирательств победу с преимуществом в один голос отдали Хейзу, а те выборы считаются одними из самых грязных в истории США.

Если в Палате представителей и в Сенате не удается достичь компромисса, в дело вступает 12-я поправка к Конституции США — когда решение о будущем президенте принимают сами законодатели. Если и тут не удается договориться, временным президентом становится спикер Палаты представителей, сейчас это — 80-летняя Нэнси Пелоси.
Почему непрямые выборы хуже прямых
Непрямые выборы, как, например, избрание президента в США, всегда хуже прямых, заявил в комментарии ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик.
Между двумя этапами выборов проходит время, а значит, есть вероятность, что выборщики изменят свою позицию, несмотря на императивный мандат, врученный им по воле избирателей. К тому же кандидат, победивший по числу поданных голосов в масштабе всей страны, может проиграть выборы в ключевых по числу выборщиков штатах. Тогда он просто не сумеет воспользоваться честно завоеванной победой. В каждом из штатов при определении того, за кого будут все выборщики штата, не поддерживается принцип пропорциональности: при победе, пусть и с отрывом в один голос, на территории данного штата все выборщики отходят победителю.
Владимир Соловейчик
Политический аналитик
Подобная система недемократична и провоцируют многочисленные скандалы, как это происходило на выборах президента США в 2000 году во Флориде и происходит сейчас, на выборах 2020 года, отмечает эксперт.
Понятное дело, американская система не применяется на президентских выборах таких стран, как РФ, Белоруссия, Франция, Чехия, Финляндия, Польша, Болгария, Украина. Там президента избирают всенародно и напрямую.
Владимир Соловейчик
Политический аналитик
Именно прямые выборы делают невозможными длительные скандалы, которые только подогревают страсти в обществе, как это происходит сейчас в США. Нам в России такие сценарии не нужны, уверен эксперт.
Провоцирование Майданов
Американская система выборов фактически провоцирует Майданы, и это актуально как для самих Соединенных Штатов, так и для стран, куда Вашингтон почему-то берется нести «факел» своих представлений о демократии. Такую точку зрения в комментарии ФАН высказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.
Смотрю на этот цирк с выборами, который творится в США, и задаюсь вопросом: «И это — страна победившей демократии?». Сумасбродный старик против дедушки в деменции. И это весь их выбор? Американцам, действительно, уже не из кого выбирать? И эти люди нас учат демократии! Именно они или их ставленники нам каждый раз рассказывают, что у нас якобы нет свободных выборов.
Вадим Манукян
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ
По словам Манукяна, в России, в отличие от США, система выборов, в том числе президентских, понятная и прозрачная, подсчет голосов организован грамотно — с участием наблюдателей и, что немаловажно, в разумные сроки.
Давно устаревшая американская система выборщиков мне все больше напоминает цирк. В США до сих пор своих граждан считают детьми, которые сами не смогут правильно проголосовать. Предлагают им голосовать, по сути, не за кандидатов, а за тех, кто все за них решит. И даже в этом случае выборщик может взять и НЕ проголосовать за кандидата своей партии, которая доверила ему столь важный пост! Такие случае бывали. Представьте, полштата или миллионы людей проголосовали за Трампа. Выборщик получает мандат и… голосует 20 электоральными голосами за Байдена! И все! Ничего не поделать! Да, он предатель, но Трамп не станет из-за него президентом! Представляете?! Если бы в России была такая архаичная система выборов, как в США, на нас бы уже давно показывали пальцем: дескать, смотрите, как они не доверяют собственным гражданам. А мы просто смеемся, глядя на этот цирк и клоунов на арене. Давайте же им похлопаем!
Вадим Манукян
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ
По мнению эксперта, подобная система — это провоцирование Майданов.
Как сами США не могут добиться порядка у себя, так они несут свои сомнительные представления о «демократии» другим странам, провоцируя Майданы и цветные революции по всему миру. События в Белоруссии — яркий пример. Но нам никаких майданов не надо.
Вадим Манукян
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ
США: диктатура или гражданская война
Политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко считает, что президентские выборы в США 2020 вскрыли все несовершенство американской избирательной системы.
Эта система достаточно тоталитарна и не выражает мнение большинства граждан.
Руслан Осташко
Политолог, главный редактор PolitRussia
Аналитик привел в пример ситуации, когда штат, где один из кандидатов побеждает с преимуществом в доли процента, отдает все голоса выборщиков только этому кандидату. Что касается голосования по почте, то это вообще — золотое дно для различных манипуляций и фальсификаций, говорит политолог.
Бюллетени за одного из кандидатов открыто уничтожаются сотрудниками почты, имеющими другие политические взгляды, наблюдателей от неугодной партии силой выталкивают с участков и так далее. Не сомневаюсь ни минуты: если бы в России выборы проходили так же, как в США, в Вашингтоне их тут же объявили бы нелегитимными, а человека, возглавившего нашу страну, назвали бы диктатором, узурпатором и ввели бы против него санкции.
Руслан Осташко
Политолог, главный редактор PolitRussia
Америка, как и весь мир, сейчас радикализируется, и эта радикализация проходит не по оси — христианство/ислам, а по оси — традиционное общество и, условно говоря, общество, где процветает ЛГБТ (можно выбирать себе пол и так далее), говорит политолог.
Эта радикализация может привести к очень жестким последствиям в самой Америке, фактически к гражданской войне 2.0. Да, денег в США много, но людям нужны не деньги, им нужно понимание своего настоящего и своего будущего. Кто-то живет для себя, а кто-то думает об общечеловеческих ценностях, о семье, о детях, о продолжении рода и так далее. Это глобальные вопросы, к которым обращается Россия. Мы об этом говорим всему миру, но нас не слышат.
Руслан Осташко
Политолог, главный редактор PolitRussia
Что касается США, то там раскол будет только усиливаться, предрекает Осташко.
Либо там появится диктатор в изначальном смысле этого слова, который при поддержке народа возьмет власть в свои руки и наведет порядок, либо гражданская война и распад минимум на два государства. В одном — «толерантность», ЛГБТ и тому подобное, во втором — попытка возродить Америку в том виде, в котором она когда-то создавалась.
Руслан Осташко
Политолог, главный редактор PolitRussia
Президентские выборы в США 2020 г. состоялись 3 ноября. Окончательного ответа, кто в ближайшие четыре года будет занимать Белый дом, еще нет.

Автор: Ирина Петрова