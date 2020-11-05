Певица МакSим родилась с шестью пальцами на руке

Москва, 5 ноября. Известная певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что родилась с патологией — шестью пальцами на левой руке.

Звезда в студии программы «Судьба человека» объяснила происхождение шрама на руке. По словам исполнительницы, шестой палец ей удалили в пять лет, но о том периоде жизни она мало что помнит. Остались лишь «вспышки в памяти».

МакSим рассказала, что ее мама, воспитательница детского сада Светлана Максимова, очень испугалась за дочь. Но врачи убедили женщину, что ничего страшного в такой патологии нет.

«Ну, на пианино не сыграет», — пошутили медики.

Певица тогда поставила для себя цель научиться игре на фортепиано и обязательно закончить музыкальную школу, что у нее и получилось.

МакSим появилась в студии передачи спустя долгое время отсутствия на публике. Певица после серьезной аварии приостановила творческую деятельность. Исполнительница прошла долгий период восстановления — лечилась то за границей, то в России.