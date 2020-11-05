Барецкий рассказал, как у Успенской «рвет башню», если она выпьет

В интервью корреспонденту ФАН шоумен Станислав Барецкий рассказал, что нисколько не удивлен выходке Любови Успенской, потому что сам был свидетелем ее пьяных концертов и ссор с Катей Огонек.

«Успенскую Любу я знаю давно, с начала 90-х. У нас с ней был роман, и мы неоднократно выпивали. Люба, когда выпившая, она несет такую чушь. Однажды при мне развивался у нее конфликт с Катей Огонек — Люба ей гадостей наговорила, и Катя ее чуть не убила. Это было на концерте небезызвестного Юры Кацапа, продюсера шансона. Вот тогда я это все видел, у Любы башню рвет. Если раньше она эту ерунду говорила окружающим своим, то теперь на камеру несет. Она бухает реально давно, напивается и несет ерунду. Так что она может наговорить по пьяни — это 100%», — сообщил Барецкий.

Напомним, ранее дочь Любови Успенской опубликовала запись, в которой королева русского шансона грубо высказывается о певице Валерии. Как выяснилось, Успенская недолюбливает свою коллегу.