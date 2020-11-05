У Трампа есть шанс: как будет происходить пересчет голосов выборов в США

Штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что подал иски с требованием приостановить подсчет голосов в ключевых штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии. В каждом из них Трамп уверенно лидировал, но к концу подсчета Джо Байден набрал больше голосов, таким образом, кандидат от демократов опередил республиканца в Висконсине и Мичигане. Результаты вызвали у Трампа сомнения по поводу честности выборов.

В течение нескольких месяцев Дональд Трамп пытался бороться с возможностью голосовать по почте. Он утверждал, что такие бюллетени подвержены мошенничеству — именно долгое почтовое голосование склонило чашу весов на сторону Джо Байдена.

В 2000 году президентская гонка республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Альберта Гора завершилась знаменитым пересчетом голосов в штате Флорида. В течение месяца происходили многочисленные пересчеты и судебные заседания, пока не были официально объявлены результаты выборов. После предполагаемого судебного разбирательства Верховный суд США постановил прекратить пересчет голосов, фактически передав президентство Бушу.

Проводить пересчет голосов могут должностные лица по проведению выборов в Соединенных Штатах и местные органы власти для подтверждения точности первоначальных подсчетов, чтобы убедиться, что при оценке результатов не было допущено ошибок. Голоса могут также пересчитать для урегулирования претензий о мошенничестве или при выявлении других нарушений, о которых может заявить один из кандидатов.

Разбираем, по каким правилам в США обычно происходит пересчет голосов. Новый президент Соединенных Штатов до сих пор не объявлен, а эти правила могут сыграть ключевую роль в определении хозяина Белого дома на ближайшие 4 года.

Мичиган

Мичиган проводит автоматический пересчет голосов, если кандидаты разделены в 2000 голосов или менее, также пересчет может произойти, если штаб утверждает о мошенничестве или ошибках подсчета результатов выборов. Протестующая сторона должна подать петицию не позже 48 часов, при этом объяснить свою позицию. В законе штата утверждается, что «у протестующего кандидата должны быть основания заявлять, что у него были шансы на победу, если бы не допущенные ошибки».

Висконсин

Один из ключевых штатов, где Джо обошел Дональда менее чем на 1%. Штат не имеет положения, согласно которому может запуститься автоматический перерасчет, но здесь у Трампа есть все основания его потребовать, так как результаты кандидатов разделились с разницей в менее 1%.

Пенсильвания

В Пенсильвании автоматический пересчет голосов возможен в случае, если между кандидами установится разница в 0,5% или меньше, а также если должностные лица выборов выявят нарушения в результатах голосования.

Невада

Самый важный штат на данный момент, так как победа Байдена в Неваде обеспечит ему необходимые шесть голосов для достижения результата в 270 баллов, а победа Трампа здесь позволит республиканцу продолжить борьбу. В Неваде нет определенных правил, которые могли бы запустить автоматический пересчет. Кандидат может потребовать пересчет, если он оплатит все сопутствующие расходы. Если пересчет голосов действительно перевернет ход гонки, то кандидату, оплатившему пересчет, выплачивается компенсация.

Джорджия

В штате нет главных принципов об автоматическом пересчете голосов. Представители могут его запросить, если между кандидатами разница 0,5% или менее голосов.

Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США, так как ждет более ясного результата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в Соединенных Штатах пока не дает возможности для комментирования.