Американский эксперт назвал самые мощные российские торпеды

Вашингтон, 5 ноября. Россия обладает мощным военным флотом, на вооружении которого есть смертоносные торпеды.

Об этом сообщает военный обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсон, передает «НьюИнформ».

Американский эксперт перечислил три российские торпеды, которые способны уничтожать любые подводные цели, группы кораблей, а также прибрежные объекты. Одной из них является торпеда «Футляр», которая была создана для подлодок типа «Ясень» и «Борей». Данная торпеда может управляться после пуска, меняя траекторию и направление своего движения.

Кроме того, Ларсон напомнил о торпеде ВА-111 «Шквал», отметив, что она является самой быстрой из всех существующих. Эксперт отметил, что самой смертоносной и опасной российской торпедой является «Посейдон». По его словам, данная торпеда является подводным беспилотником, который способен преодолевать неограниченное расстояние и поражать любые подводные цели.

Подводный беспилотник «Посейдон» способен нести ядерный заряд и достигать под водой скорости в 108 узлов (порядка 200 километров в час), что гораздо больше скорости обычных торпед, передает «Царьград».