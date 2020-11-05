Россиян просят отказаться от отдыха в Турции из-за серии землетрясений

Стамбул, 5 ноября. Очередное землетрясение произошло в Турции. На этот раз под ударом оказался один из главных городов страны, сообщает издание Yurt Gazetesi.

Сейсмическую активность зафиксировали у берегов Силиври на дне Мраморного моря. По данным обсерватории Кандилли, подземные толчки начались в четверг утром, 5 ноября, в 08:46 по местному времени в Стамбуле. Их мощность достигла 3,7 балла по шкале Рихтера. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

За минувшую неделю это не первое землетрясение, случившееся в Турции. В конце октября под ударом оказался Измир. Подземные толчки магнитудой 6,9 балла привели к обрушению нескольких десятков зданий, под завалами которых погибло 105 человек. Операция по спасению людей длилась до 4 ноября. В результате катастрофы пострадали 1027 местных жителей и гостей города. На сегодняшний день 147 пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения Турции на фоне сейсмической активности испытает двойную нагрузку. Речь идет не только о людях, которые получили травмы при природном катаклизме, но и о пандемии коронавируса. Местные врачи и так не справляются с наплывом больных COVID-19. Из-за землетрясений в медучреждения поступило множество пострадавших, после чего об оказании квалифицированной помощи туристам говорить не приходится.

Учитывая сохраняющуюся сейсмическую активность в регионе, граждан РФ просят отказаться от поездок в Турцию. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне и депутат от ЛДПР Александр Шерин также указал на опасность посещения Стамбула, Анкары и других городов страны для россиян в период пандемии, пишет Федеральное агентство новостей.