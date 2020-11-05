Бузова перевоплотится в Леди Гагу в новом выпуске «Ледникового периода»

Москва, 5 ноября. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова в новом выпуске шоу «Ледниковый период» на Первом канале перевоплотится в известную певицу Леди Гагу.

Шестой выпуск шоу покажут на Первом канале 7 ноября. Темой этого этапа соревнований, судя по анонсу, станут мюзиклы. Звезды и их партнеры-фигуристы появятся на льду в соответствующих образах.

Например, телеведущая Регина Тодоренко попробует вжиться в роль Душечки из комедии «В джазе только девушки», которую в свое время исполнила Мерилин Монро, а ее партнер Роман Костомаров выйдет на лед в женском платье.

Комик Владимир Маркони и фигуристка Маргарита Дробязко выступят под музыку из «Призрака оперы», а Бузова примерит на себя образ Леди Гаги из фильма-мюзикла «Звезда родилась».

Судить пары на этот раз будут фигуристка Татьяна Навка, легкоатлетка Елена Исинбаева, певец Филипп Киркоров и телеведущий Михаил Швыдкой.

Для Бузовой участие в проекте дается нелегко. Во время оглашения результатов в последнем выпуске шоу певица смогла мужественно сдержать эмоции, однако за кулисами дала волю чувствам.