Москалькова прокомментировала перевод Осиповой в США под домашний арест

Россиянку Богдану Осипову переводят под домашний арест до момента вынесения нового решения по делу о вымогательстве — такое решение принял Апелляционный суд США. Об этом сообщила на своей странице в соцсети российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Благодаря совместным усилиями уполномоченного по правам человека в РФ и внешнеполитического ведомства РФ удалось добиться серьезных позитивных подвижек в деле российской гражданки», — заявила Москалькова.

Решение американского суда о переводе под домашний арест может спасти россиянке жизнь. Учитывая ряд хронических заболеваний — болезнь Рейно, болезнь Лайма, заболевание Сигуатера — дальнейшее содержание в тюрьме подвергало Осипову реальной опасности в случае заражения коронавирусом.

Ранее мать россиянки рассказывала, что здоровье Богданы сильно подорвано, а в тюрьме, где она живет в одном помещении со 160 другими заключенными, не оказывается должная медицинская помощь. В учреждении еще в марте наблюдались перебои с подачей воды, истекли запасы туалетной бумаги, заключенным не предоставляли индивидуальные средства защиты.

14 августа Татьяна Москалькова обратилась к генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой изменить Осиповой меру наказания на не связанную с лишением свободы. Однако 22 августа стало известно о том, что судья Эрик Мелгрен вновь отказался освободить россиянку. Зато апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, а также требования о погашении расходов, понесенных адвокатом бывшего супруга Осиповой. Самого же Мелгрена раскритиковали за чрезмерно жесткую трактовку обвинения. Предполагается, что после нового решения суда Богдана Осипова сможет отправиться на карантин в дом своего отчима в Куинсе в Нью-Йорке.

«Я была крайне обеспокоена ситуацией, которая сложилась вокруг гражданки Российской Федерации Богданы Осиповой, осужденной в США за якобы имевшее место вымогательство и «похищение» своей дочери», — написала Татьяна Москалькова.

Напомним, по версии американских властей, беременная Осипова в 2014 году вывезла в Россию старшую дочь, не согласовав отъезд с мужем — бывшим американским военнослужащим Брайаном Мобли. Младшая дочь Осиповой родилась на территории России до завершения бракоразводного процесса, но американский суд постановил, что с отцом должны жить оба ребенка Мобли. Девочки остались в РФ по решению российского суда, их отцу назначена выплата алиментов.

Осипова в 2017 году приехала в США для решения вопроса опеки и по иску Мобли была арестована сотрудниками ФБР. Дети остаются под опекой тети — россиянки на территории России. Богдана Осипова отбывает назначенный срок в семь лет с 22 месяцев, проведенного под арестом.