Интервальное голодание помогает быстрее сбросить вес

Москва, 5 ноября. Эксперименты на грызунах подтвердили, что интервальное голодание помогает улучшить кровяное давление и приводит уровень сахара в норму.

Эксперты РИА Новости попытались разобраться, как интервальное голодание влияет на организм человека. Уверенность в пользе такой диеты появилась после открытия механизма аутофагии. Это способность клеток человека разрушать и переваривать свое содержимое.

Итогом исследований ученых стало появление диет типа 16:8. Принимать пищу разрешается только в восьмичасовом «окне». В остальное время человеку рекомендуют только пить воду. Эксперимент на грызунах показал, что такая модель питания помогает животным быть более здоровыми и жить дольше.