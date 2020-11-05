Джигурда и Шаляпин поразмышляли о секс-символах России среди мужчин

Москва, 5 ноября. Знаменитости прокомментировали высказывание Алены Водонаевой об отсутствии секс-символов среди мужчин в российском шоу-бизнесе.

Актер Никита Джигурда не согласился с ведущей, предположив, что просто в ее окружении нет сексуальных известных мужчин. Практически каждый знаменитый представитель мужского пола может стать секс-символом, если его в этом направлении «раскрутить», уверен Джигурда. В качестве примера он привел Алексея Воробьева, который «и играет в фильмах, и поет». Он мог бы быть секс-символом, если бы не мода на толерантность, заключил актер в беседе с Teleprogramma.pro.

Шоумен Рустам Солнцев назвал конкретную кандидатуру на роль российского секс-символа. По мнению звезды, лучшим отечественным представителем сексуального образа является Александр Ширвиндт. А певец Прохор Шаляпин «скромно» выдвинул на звание секс-символа самого себя, однако затем признался, что пошутил. Он объяснил, что сексуальности мужчине придает некая загадка, ощущение недосказанности, в России же далеко на таком амплуа не уедешь: звезду попросту забывают, если не слышат о скандалах с ее участием.

Стилист Влад Лисовец предположил, что сейчас понятие сексуальности у всех сильно разнится. Если раньше представления были схожими, то теперь и не разберешь, кто действительно является секс-символом. Кроме того, вкус на мужчин зависит еще и от ментальности народа, добавил стилист.