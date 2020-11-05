Актер Ткаченко рассказал о завершении съемок сериала «Клиника счастья»

Российский актер Артем Ткаченко рассказал ФАН о завершении съемок сериала «Клиника счастья», в скором времени картина выйдет на экраны.

По словам артиста, до конца съемочного процесса осталось совсем немного, и скоро сериал выйдет в свет.

«Теперь будем ждать, когда смонтируют», — сообщил Ткаченко.

Несмотря на пандемию коронавируса, актер продолжает активно сниматься, съемочный процесс не приостанавливался из-за сложной эпидемиологической обстановки в России и в мире.

«Тьфу-тьфу, пока не заболел. Разумеется, на съемочной площадке мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности», — говорит он.

Кроме сериала «Клиника счастья», где он работает совместно с Дарьей Мороз, Анатолием Белым и другими актерами, Ткаченко готовится к съемкам в детективе «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли.

«Да, планы есть, продолжаю работать», — подытожил он.

Сериал «Клиника счастья» выйдет на экраны в 2021 году. В центре картины — героиня сериала, профессор-сексолог и эндокринолог, основатель «Клиники счастья» Алена Липницкая, ее играет Дарья Мороз. Врач помогает своим пациентам решить проблемы со здоровьем, в отношениях с любимыми и восстановить сексуальную жизнь. Команда Липницкой ведет медицинские расследования, чтобы понять, что пациенты скрывают прежде всего сами от себя.

Ранее Дарья Мороз удивила фанатов новым снимком с дочкой и сестрой, появившимся в ее Instagram-аккаунте. Знаменитость показала дочку Анну, рожденную в браке с режиссером Константином Богомоловым, и младшую сестру Варвару, появившуюся на свет у Юрия Мороза в браке с актрисой Викторией Исаковой.