Виновник смертельного ДТП в Великом Новгороде потерял сознание перед аварией

Великий Новгород, 5 ноября. В Великом Новгороде произошло серьезное ДТП. По предварительной версии правоохранителей, причина смертельной аварии с пассажирским автобусом — человеческий фактор. По словам очевидцев, водитель транспортного средства потерял сознание и не смог управлять многотонной машиной. Сначала предполагалась, что это была женщина, но позже выяснилось, что пострадавшая лежала на бездыханном теле мужчины, который управлял автобусом, передает корреспондент ФАН.

День народного единства в городе Великий Новгород закончился трагедией. 4 ноября около 22.00 рейсовый автобус, набитый людьми, врезался в здание местного университета имени Ярослава Мудрого. В результате аварии погибли два человека, один из них — водитель. 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. За их жизнь сейчас борются медики.

Автобус ЛиАЗ под управлением 63-летнего Валерия Тарасова совершал вечерний рейс по маршруту Волховский микрорайон — Улица Октябрьская, дом 5. На момент ДТП в салоне находилось 26 пассажиров. Перед круговым движением на улице Строителей люди почувствовали неладное — транспортное средство стало резко набирать скорость.

Через несколько секунд машина врезалась в стоящий на светофоре ВАЗ-2114 и разворотила заднюю часть легковушки. По счастливой случайности ее молодой водитель не пострадал.

«Я остановился на красный сигнал светофора, случайно посмотрел в зеркало заднего вида и увидел ехавший сзади автобус. Почти сразу я почувствовал сильный удар. Машину отбросило в сторону, а автобус помчался дальше», — рассказал водитель ВАЗа сотрудникам ГИБДД.

В это время среди пассажиров началась паника. Однако один молодой человек подбежал к месту водителя и попытался остановить машину. Но герой не смог снять ногу потерявшего сознание водителя с педали газа и нажать на тормоз. Автобус протаранил центральное здание местного университета.

Часть пассажиров после удара сумела покинуть салон. Других пришлось вытаскивать, используя специальную технику МЧС.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные мероприятия, — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева.

Сотрудники ГИБДД работали на месте ДТП практически до утра. Следователи запросили документацию в местном автотранспортном предприятии. Они хотят выяснить, когда последний раз водитель злополучного автобуса проходил медицинский осмотр и не болел ли мужчина хроническими заболеваниями.