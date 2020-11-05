Иосиф Пригожин отреагировал на маты Любови Успенской в адрес Валерии

Продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин заявил корреспонденту ФАН, что явно не Любовь Успенская должна оценивать выступления его жены. Он считает, что в то время, пока звезда русского шансона поет по ресторанам, Валерия собирает мировые концертные площадки.

— Иосиф Игоревич, как вы можете оценить запись, на которой Любовь Успенская ругается матом, рассуждая об успехах Валерии?

— Она — женщина, я не буду давать оценку ее поступкам. Кухонные сплетни и кухонная зависть — всегда существовали и существуют, поэтому давать оценку женщине я не собираюсь. Могу одно сказать — это недостойное поведение, особенно если представить, что это они говорят с дочерью. Какой это уровень поведения? Валерия никогда в жизни ни в каких сплетнях не участвовала, она никогда не позволяла себе переступать черту культуры и вседозволенности. Для того, чтобы все было как у Валерии, нужно быть Валерией, понимаете? Она настолько гениальный человек! Природа рождает единично таких людей, как она.

— Успенская упомянула выступление в The Royal Albert Hall, утверждая, что Валерия не смогла бы собрать этот зал?

— У Валерии есть друзья хорошие, которые способны ей помочь сделать концерт в The Royal Albert Hall (концертный зал в Лондоне, который считается одной из самых престижных площадок в Великобритании и во всем мире. — Прим. ФАН). Если вы видели этот концерт, то вы должны знать, что это один из самых достойнейших концертов среди поп-исполнителей нашей страны. Поверьте, в The Royal Albert Hall тщательно отбирают исполнителей, которые будут у них выступать, зал просто так там никому не дают. И заметьте, что после Валерии там не было ни одного русского концерта. Мало иметь деньги, надо еще уметь достойно представлять свою страну. Вы поговорите с королевским оркестром, пускай расскажут, какое они получили удовольствие от концерта Валерии. Сам концерт, заметьте, назывался «Валерия и друзья», там были гости, а не только Валерия. Там был Валера Меладзе, Вася Герелло, Стас Пьеха — посмотрите этот концерт, вы все поймете. Мы старались не сами наслаждаться успехом, а хотели поделиться им с нашими коллегами, вот что очень важно.

— Выступление в The Royal Albert Hall было инициативой Валерии?

— Я испытывал трудности, чтобы убедить Валерию выступить в The Royal Albert Hall, и она собрала его. Зачем там выступать, это не ей (Любови Успенской. — Прим. ФАН) решать, это решает Валерия. Если она завтра примет решение выступить в Madison Square Garden, то моя задача создать ей возможность выступить там, где она считает нужным. Она не самодурка, это не так происходит, как там на кухне сидят обсуждают: захотела — сделали. Если она (Валерия. — Прим. ФАН) сумела так нас всех построить, значит, кто молодец? Валерия.

— Успенская заявила, что у Валерии нет концертов, имея в виду, что она не популярна?

— Поэтому она работает в концертных залах, а Любовь Успенская — по ресторанам. Вот и вся разница. Вы посмотрите всю афишу Валерии на протяжении всей ее жизни — это по 365 концертов в году: и стадионы, и концертные залы. Она желаемое пусть за действительное не выдает. Последить надо за тем, что она говорит на кухне со своей дочерью. Вот это очень важно — сама манера общения матерная. Что вы можете ждать от человека, когда вы позволяете себе переходить эту черту? Я бы никогда, даже в страшном сне, не мог бы себе представить, чтобы дети Валерии и сама она общались бы на таком сленге. То, что сейчас происходит у Успенской, и то, что у нее нет, как она говорит, мужчины, — это она себе должна вопросы задать, а не Валерии. Понимаете, в чем лицемерие? В глаза-то они говорят одно, а за глаза — другое. Успенская подошла к Валерии на «Жаре» и спросила, чего ж вы меня не позвали на свой юбилей. Почему, говорит, мне не дали возможность спеть с вами на одной сцене. На кухне она говорит другое.

— Вам обидно такое отношение Успенской к творчеству Валерии?

— Она взрослая женщина, бедная женщина. Я не собираюсь с ней даже разговаривать на эту тему. Уж тем более обижаться. Обижаться она должна сама на себя. Можно же всех против себя настроить, она уже не общается с Киркоровым, а сейчас и с нами. Просто нельзя переходить на личности. Валерия ни ей, ни кому либо другому в шоу-бизнесе ничего плохого не делала. Лорак выиграла, заняла второе место (На Евровидении. — Прим. ФАН) — Валерия позвонила и ее поздравила. Полина Гагарина выиграла — Валерия и ее поздравила. Она человек, радующийся за своих коллег. Никогда за 17 лет совместной жизни я не слышал от нее плохих слов в сторону других, даже случайных в шоу-бизнесе людей.

— А как отреагировала сама Валерия на маты Успенской?

— Лера вчера, когда ей прислали видео, так расстроилась. Бог ей судья.