В Госдуме поддержали жалобы студентов на практику в COVID-госпиталях

Скандал в Башкирии из-за «ковидной» практики студентов-медиков дошел до Государственной думы. Как стало известно ФАН, депутат Иван Сухарев на основе многочисленных обращений от студентов в отделение фракции в Башкирии направил депутатский запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В нем он попросил привлекать студентов к помощи больным COVID-19 исключительно добровольно, а их труд — оплачивать.

«К депутатам фракции ЛДПР в Башкирии поступают обращения студентов старших курсов медицинских колледжей и вузов касательно прохождения ими практики в медицинских организациях для оказания помощи лицам, зараженным коронавирусной инфекцией, — говорится в обращении (полный текст есть в распоряжении редакции). — Привлечение обучающихся для работы с больными COVID-19 происходит без предоставления каких-либо социальных гарантий, а также оплаты трудовой деятельности, создающей при этом угрозу их жизни и здоровью».

По данным Сухарева, к депутатам в Башкирии обратились порядка 100 человек — в основном в устной форме. Студенты не решаются раскрывать свои имена, чтобы не попасть под «санкции» со стороны учебных заведений.

Напомним, 21 октября во все региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом пришла правительственная телеграмма от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В ней глава федерального ведомства попросил привлечь обучающихся по программам высшего и среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования для бесперебойного оказания медицинской помощи.

Отдельно глава ведомства отметил, что работа студентов с больными COVID-19 должна сопровождаться заключением трудового договора и оплатой труда, соответствующей их квалификации. 29 октября в пресс-службе республики сообщили, что 150 студентов из Башкирского государственного медицинского университета отправятся в поликлиники Уфы на практику.

Но студенты возмутились: по их словам, им предлагают неоплачиваемую работу в поликлиниках с потенциальными зараженными коронавирусом и с реальными больными в коронавирусных госпиталях. При этом им предстоит посещать онлайн- и практические занятия, а тем, кто учится платно, — оплачивать полную стоимость обучения.

На условия медицинской практики жалуются не только студенты БГМУ, но и фельдшеры уфимского медколледжа. По свидетельствам студентов, в ряде случаев вопрос ставился остро: либо идешь на практику по направлению вуза, либо тебя отчисляют.

«Достаточно сложно сказать, какое количество похожих случаев есть по стране. Мы в курсе ситуации только в Башкирии, но, думаю, проблема достаточно серьезная и захватывает большее количество студентов по всей России, — прокомментировал ФАН Иван Сухарев. — Студентов направляют работать в «красную зону», а за отказ и неподчинение руководству применяются негласные санкции. Я думаю, надо обязательно исключить принуждение к практике в таких случаях, а для добровольцев предусмотреть выплаты по аналогии с выплатами медикам».

В ответ на запрос Федерального агентства новостей в пресс-службе Минздрава России напомнили:

«В настоящее время привлечение обучающихся в медицинском вузе к оказанию помощи пациентам с коронавирусом возможно только на добровольной основе и при условии его официального трудоустройства в медицинскую организацию в соответствии с действующим трудовым законодательством».

ФАН поговорил с другими российскими студентами и узнал, как проходит практика в условиях пандемии коронавируса в их вузах.

«У нас была добровольная практика подобного рода, — рассказал ФАН студент Московского государственного медико-стоматологического университета Владислав Феклисов. — Я получил за 72 часа работы 25 тысяч рублей и премию. Оформляли нас по трудовому договору как полноценных медицинских сотрудников».

Вера Федотова, тоже студентка «третьего меда», подтвердила, что практика для студентов была добровольной, а при работе в коронавирусных стационарах им дополнительно к зарплате положены выплаты от мэра Москвы (30 тысяч рублей) и президента России (25 тысяч рублей).

Студентов-медиков ждут на практику в поликлиниках и COVID-госпиталях не только в своих регионах. Например, в группе БГМУ в социальной сети размещено объявление о наборе медицинского персонала в Тюменской области в моноинфекционные госпитали. Зарплата младшего медицинского персонала оценивается в 150-250 тысяч рублей. Добавим, в четверг, 5 ноября, главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что медицинская система страны перегружена и испытывает дефицит кадров.

Российские медики за минувшие сутки выявили 19 404 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны, 292 человека скончались. Полностью выздоровели 12 238 пациентов. Оперативные данные о коронавирусе можно посмотреть на официальном портале стопкоронавирус.рф.