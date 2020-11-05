Как расширяется присутствие ВВС мировых держав в Арктике

В июле Военно-воздушное министерство США опубликовало свою первую арктическую стратегию и сейчас идет подготовка к военным маневрам на «вершине мира» — так называют самую северную часть планеты. Telegram-канал «Крылья войны» расскажет подробнее о действиях стран за полярным кругом.

Северный полярный круг охватывает Аляску, северные территории Канады, Гренландию, самые северные регионы Российской Федерации, Финляндию, Швецию, Норвегию и архипелаг Шпицберген. Сегодня ледяной покров уменьшается вследствие глобального потепления, поэтому транспортировка грузов и добыча полезных ископаемых в этих районах становится все более доступной. По оценкам экспертов Арктика содержит более 90 миллиардов баррелей нефти, 30% неиспользованного природного газа в мире и редкоземельные минералы общей стоимостью около одного триллиона долларов. Наряду с горнодобывающей и нефтегазовой промышленностью, упрощение доступа в регион может повлечь за собой рост коммерческих перевозок и туризма. Таким образом, возрастет международная конкуренция во всех этих секторах.

Американская мечта

Силовое присутствие США в регионе частично обеспечивается двумя крупными базами ВВС на Аляске — «Элмендорф Ричардсон» и «Эйлсон». Арктика для Соединенных Штатов имеет огромное геостратегическое значение, поскольку с территории Аляски обеспечивается самый быстрый доступ к важным объектам в Тихоокеанском регионе. Именно поэтому база «Эйлсон» разместит у себя эскадрильи Lockheed Martin F-35 Lightning II. Беспрецедентная концентрация истребителей пятого поколения на Аляске обеспечит высокоэффективную проекцию мощности.

Североамериканская Арктика отличается от европейской. Площадь территорий за Полярным кругом (выше 66° северной широты) превосходит площадь континентальных Соединенных Штатов в 2,5 раза и здесь гораздо более суровый климат, чем в европейской Арктике. В силу этих обстоятельств на Аляске менее развита инфраструктура. Это самый большой штат страны, но базы, которые США имеют за полярным кругом, на 80% работают в интересах Военно-воздушного министерства. Крупные объекты американских ВВС, учебные комплексы, станции спутникового управления, а также более 50 радаров раннего предупреждения и противоракетной обороны находятся на Аляске, в Канаде и Гренландии.

В многочисленных аналитических отчетах ВВС США упоминается о жестком климате Арктики, который требует специальной подготовки и акклиматизации как личного состава, так и техники. Способность выживать и действовать в экстремально низких температурах является обязательным условием для военнослужащих.

Министр Военно-воздушных сил Барбара Барретт пояснила, что, хотя суровый климат и рельеф местности требуют соответствующей подготовки и обучения, летчики и специалисты в области космонавтики готовы задействовать все боевые ресурсы, находящиеся на территории Арктики для поддержки национальной оборонной стратегии.

Миссия 109-го авиационного крыла, находящегося на базе Национальной гвардии «Страттон Эйр» в Скотии, штат Нью-Йорк — создание площадок для ВПП в отдаленных местах с заснеженной или обледеневшей поверхностью, предназначенных для эксплуатации самолетов с лыжным шасси. В марте для учений Национальной гвардии США «Арктик Игл» была построена отдаленная снежная взлетно-посадочная полоса для Lockheed Martin LC-130 Hercules 109-го транспортного крыла и самолета Королевских ВВС Канады Viking Air CC-138 Twin Otter. 109-е крыло обеспечивает перевозки между базами в Антарктике (зимой) и Арктике (летом). Единственными воздушными суднами Министерства обороны США, оснащенными лыжами, являются LC-130 — вариант самолета С-130 Hercules. Помимо лыж у него также имеются и колеса, поэтому он может приземляться на снег и лед или на взлетно-посадочную полосу.

Помимо 109-го авиакрыла, национальная гвардия ВВС Аляски эксплуатирует вертолеты Sikorsky HH-60 Pave Hawk и самолеты Lockheed Martin HC-130, а резерв ВВС США располагает истребителями Lockheed Martin F-22 Raptor на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон. В описании стратегии говорится, что Военно-воздушное министерство будет использовать опыт нацгвардейцев и резервистов для повышения эффективности арктической подготовки.

Совет государств по арктическим интересам (ANG) будет работать с министерством, а формирования регулярных и резервных частей военно-воздушных сил будут бороться за «вершину мира» в случае войны.

ВВС США и Канады — союзники в Арктике

С 21 по 23 сентября самолеты ВВС США и Королевских ВВС Канады под руководством Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) провели операции по противовоздушной обороне на территории Арктики. Эти учения назывались Noble Defender («Благородный защитник»). Они должны были продемонстрировать готовность NORAD защищать США и Канаду от потенциального противника, который продолжает проверять их обороноспособность. В первую очередь, таким считается Россия, ввиду заметного усиления ее активности в регионе. В августе самолеты ВКС РФ зашли в зону идентификации ПВО Аляски. На перехват были отправлены истребители ВВС США F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon и McDonnell Douglas CF-18 Hornet Королевских ВВС Канады. Поддержку им оказывали самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3, самолеты-заправщики Boeing KC-135 Stratotanker и Airbus CC-150T Polaris.

Это были уже вторые учения «Благородный защитник» в этом году. Первые прошли с 17 по 21 августа на пространстве от моря Бофорта до авиабазы Туле, которая находится на севере Гренландии. Были задействованы истребители Королевских ВВС Канады CF-18, танкеры Airbus CC-150T, дальнемагистральные патрульные самолеты Lockheed CP-140, а со стороны ВВС США — истребители Boeing F-15 Eagle, танкеры McDonnell Douglas KC-10 Extender и транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III. Эти учения дали возможность отточить навыки совместного выполнения миссий в трудных условиях Севера.

Министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт ясно дала понять важность «вершины мира»:

«Сегодня Арктика является одним из наиболее стратегически важных регионов мира. Арктическая стратегия имеет огромное значение для региона и важнейшую роль в защите [нашей] родины и обеспечении глобальной мощи».

Русский полярный медведь

Стратегия США и Канады является реакцией на ожидаемый рост конкуренции в регионе. В первую очередь, со стороны РФ. Российские инициативы в Арктике заключаются в реконструкции аэродромов и инфраструктуры, построенных еще при СССР, а также строительстве новых баз и развитии сети противовоздушной обороны с береговыми ракетными комплексами и радарами раннего предупреждения. На 2019 год завершена реконструкция 19 аэродромов. Эти меры позволят защитить интересы страны в Заполярье.

Аэродром Нагурская на острове Земля Александры в Арктике стал всесезоннымhttps://t.co/nsGrlXq8fI pic.twitter.com/Wed4NdMgM8 — TOPWAR (@topwar_ru) April 28, 2020

Расширяется присутствие авиации в Арктике: так с 2013 года на постоянной основе ведется патрулирование ВВС Северного флота, а именно дальними противолодочными самолетами Ту-142 и Ил-38. Полеты проходят над Нейтральными водами Северного Ледовитого океана и вдоль Северного морского пути. Также проводятся учения Севфлота по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника и совершенствованию навыков управления в сложных условиях, ведь Заполярье отличается метеорологической нестабильностью, однообразием местности и сильными магнитными аномалиями из-за близости к полюсу. В результате ухудшается радиосвязь и ограничивается применение бортового оборудования.

В 2013-2015 годах в состав полка Морской авиации вошли корабельные истребители МиГ-29К/КУБ. Также модернизируются истребители Су-33. В 2016 году Морская авиация Северного флота пополнилась многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Холдинг «Вертолеты России» передал российским военным два арктических транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА. Они могут работать при температурах до минус 60 градусов Цельсия, а благодаря дополнительным топливным бакам дальность полета составляет более 1400 км. Помимо всей этой техники Россия располагает и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и «Форпост», предназначенными для разведки. Также на постоянном боевом дежурстве находится парк военно-транспортной авиации ВКС и ВМФ, который состоит из самолетов Ил-76, Ан-12, Ан-72 и Ан-26.

В январе Минобороны России обнародовало видео учебных полетов экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 в арктических условиях. В рамках учений в качестве взлетно-посадочных полос использовались дороги.

«Мы наблюдаем рост военной активности России» — говорил начальник генерального штаба ВВС Дэвид Л. Голдфейн, выступая на форуме «"Северная звезда": первая арктическая стратегия Военно-воздушного министерства», организованного Центром стратегии и безопасности Атлантического совета имени Скоукрофта и прошедшем 21 июля этого года.

В июне четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского и Берингова морей. Полет продолжался около 11 часов. На некоторых этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 Военно-воздушных сил США. Документ, описывающий арктическую стратегию американского Военно-воздушного министерства, также обвиняет Россию в регулировании «морских перевозок по Северному морскому пути способами, которые могут превышать ее полномочия, разрешенные международным правом».

Взор Китайского дракона на Арктику

А что Китай? КНР не в состоянии регулировать арктические перевозки, потому что у нее нет территорий за Полярным кругом. Также там пока нет места для их Военно-воздушных сил. Но для страны этот регион также является важным с точки зрения долгосрочных экономических интересов и безопасности. В 2018 году Китай связал свою деятельность в Арктике с инициативой «Один пояс, один путь». Речь идет о создании глобальной сети торговых путей для китайских товаров. На регион также распространяются амбиции Пекина по разработке различного рода полезных ресурсов — огромного количества редкоземельных минералов, углеводородов и рыбы. В целом же, китайская арктическая стратегия основана на тезисе «Арктика — глобальный регион XXI века», что предполагает свободный доступ к пространствам за Полярным кругом всем заинтересованным странам и субъектам. Кроме того, Пекин не хочет отставать в военном и геополитическом отношении от США и России. В связи с этим постарается всеми силами достичь максимального паритета в борьбе за Арктику.

Сегодня Арктика — один из самых лакомых кусочков для крупных мировых держав. Прежде всего из-за большого запаса природных ресурсов, а также ввиду своего выгодного стратегического положения. Суровые условия на арктических территориях делают невозможным их освоение и контроль без применения авиации. И здесь мы видим ярко выраженное противостояние США/Канады и Российской Федерации. Эти страны имеют наибольшие в мире площади территорий за Полярным кругом. Китай с его амбициями находится в стороне из-за своего географического положения. Вряд ли в ближайшее время китайский тезис «Арктика — глобальный регион XXI века» будет реализован на практике, поэтому соревноваться за первенство в арктических широтах будут и дальше Россия и США/Канада. Но в то же время КНР уже не раз показывала, что умеет преподносить сюрпризы.

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