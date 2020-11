Как расширяется присутствие ВВС мировых держав в Арктике

В июле Военно-воздушное министерство США опубликовало свою первую арктическую стратегию и сейчас идет подготовка к военным маневрам на «вершине мира» — так называют самую северную часть планеты. Telegram-канал «Крылья войны» расскажет подробнее о действиях стран за полярным кругом.

Северный полярный круг охватывает Аляску, северные территории Канады, Гренландию, самые северные регионы Российской Федерации, Финляндию, Швецию, Норвегию и архипелаг Шпицберген. Сегодня ледяной покров уменьшается вследствие глобального потепления, поэтому транспортировка грузов и добыча полезных ископаемых в этих районах становится все более доступной. По оценкам экспертов Арктика содержит более 90 миллиардов баррелей нефти, 30% неиспользованного природного газа в мире и редкоземельные минералы общей стоимостью около одного триллиона долларов. Наряду с горнодобывающей и нефтегазовой промышленностью, упрощение доступа в регион может повлечь за собой рост коммерческих перевозок и туризма. Таким образом, возрастет международная конкуренция во всех этих секторах.

Силовое присутствие США в регионе частично обеспечивается двумя крупными базами ВВС на Аляске — «Элмендорф Ричардсон» и «Эйлсон». Арктика для Соединенных Штатов имеет огромное геостратегическое значение, поскольку с территории Аляски обеспечивается самый быстрый доступ к важным объектам в Тихоокеанском регионе. Именно поэтому база «Эйлсон» разместит у себя эскадрильи Lockheed Martin F-35 Lightning II. Беспрецедентная концентрация истребителей пятого поколения на Аляске обеспечит высокоэффективную проекцию мощности.

Североамериканская Арктика отличается от европейской. Площадь территорий за Полярным кругом (выше 66° северной широты) превосходит площадь континентальных Соединенных Штатов в 2,5 раза и здесь гораздо более суровый климат, чем в европейской Арктике. В силу этих обстоятельств на Аляске менее развита инфраструктура. Это самый большой штат страны, но базы, которые США имеют за полярным кругом, на 80% работают в интересах Военно-воздушного министерства. Крупные объекты американских ВВС, учебные комплексы, станции спутникового управления, а также более 50 радаров раннего предупреждения и противоракетной обороны находятся на Аляске, в Канаде и Гренландии.

В многочисленных аналитических отчетах ВВС США упоминается о жестком климате Арктики, который требует специальной подготовки и акклиматизации как личного состава, так и техники. Способность выживать и действовать в экстремально низких температурах является обязательным условием для военнослужащих.

Министр Военно-воздушных сил Барбара Барретт пояснила, что, хотя суровый климат и рельеф местности требуют соответствующей подготовки и обучения, летчики и специалисты в области космонавтики готовы задействовать все боевые ресурсы, находящиеся на территории Арктики для поддержки национальной оборонной стратегии.

Миссия 109-го авиационного крыла, находящегося на базе Национальной гвардии «Страттон Эйр» в Скотии, штат Нью-Йорк — создание площадок для ВПП в отдаленных местах с заснеженной или обледеневшей поверхностью, предназначенных для эксплуатации самолетов с лыжным шасси. В марте для учений Национальной гвардии США «Арктик Игл» была построена отдаленная снежная взлетно-посадочная полоса для Lockheed Martin LC-130 Hercules 109-го транспортного крыла и самолета Королевских ВВС Канады Viking Air CC-138 Twin Otter. 109-е крыло обеспечивает перевозки между базами в Антарктике (зимой) и Арктике (летом). Единственными воздушными суднами Министерства обороны США, оснащенными лыжами, являются LC-130 — вариант самолета С-130 Hercules. Помимо лыж у него также имеются и колеса, поэтому он может приземляться на снег и лед или на взлетно-посадочную полосу.

Помимо 109-го авиакрыла, национальная гвардия ВВС Аляски эксплуатирует вертолеты Sikorsky HH-60 Pave Hawk и самолеты Lockheed Martin HC-130, а резерв ВВС США располагает истребителями Lockheed Martin F-22 Raptor на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон. В описании стратегии говорится, что Военно-воздушное министерство будет использовать опыт нацгвардейцев и резервистов для повышения эффективности арктической подготовки.

Совет государств по арктическим интересам (ANG) будет работать с министерством, а формирования регулярных и резервных частей военно-воздушных сил будут бороться за «вершину мира» в случае войны.

С 21 по 23 сентября самолеты ВВС США и Королевских ВВС Канады под руководством Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) провели операции по противовоздушной обороне на территории Арктики. Эти учения назывались Noble Defender («Благородный защитник»). Они должны были продемонстрировать готовность NORAD защищать США и Канаду от потенциального противника, который продолжает проверять их обороноспособность. В первую очередь, таким считается Россия, ввиду заметного усиления ее активности в регионе. В августе самолеты ВКС РФ зашли в зону идентификации ПВО Аляски. На перехват были отправлены истребители ВВС США F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon и McDonnell Douglas CF-18 Hornet Королевских ВВС Канады. Поддержку им оказывали самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3, самолеты-заправщики Boeing KC-135 Stratotanker и Airbus CC-150T Polaris.

Это были уже вторые учения «Благородный защитник» в этом году. Первые прошли с 17 по 21 августа на пространстве от моря Бофорта до авиабазы Туле, которая находится на севере Гренландии. Были задействованы истребители Королевских ВВС Канады CF-18, танкеры Airbus CC-150T, дальнемагистральные патрульные самолеты Lockheed CP-140, а со стороны ВВС США — истребители Boeing F-15 Eagle, танкеры McDonnell Douglas KC-10 Extender и транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III. Эти учения дали возможность отточить навыки совместного выполнения миссий в трудных условиях Севера.

Министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт ясно дала понять важность «вершины мира»:

“The Arctic is among the world’s most strategically significant regions"-Secretary of the Air Force Barbara Barrett.@NATO @HQUSAFEAFAF @usairforce #WeAreLiberty #OwnTheSkies #ReadyAFhttps://t.co/lOFq2QFBGh