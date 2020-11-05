Юлия Меньшова похвасталась стройной фигурой в бикини

Москва, 5 ноября. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась архивным кадром, на котором позирует в голубом купальнике. Поклонники пришли в восторг от снимка знаменитости.

На своей странице в социальной сети Instagram 51-летняя актриса опубликовала фотографии, сделанные в 2005 году во время отдыха на Мальдивах. На одном из кадров знаменитость лежит на берегу океана в ярком бикини и бандане.

«Эх, если бы в 2005 у меня уже был Instagram, я бы тут вам такое ежедневно постила… Ну а теперь уже, конечно, приходится умом брать», — написала звезда.

Актриса призналась, что на Мальдивах ее потряс бирюзовый цвет океана, который действительно выглядит таким без различных фильтров.

Поклонники звезды в первую очередь обратили внимание на фигуру знаменитости. Они отметили, что Меньшова потрясающе выглядит.

«Какая фигура! Какая подача! Красотка!»; «Просто красотка офигенная, простите за сленг. Шикарная женщина»; «Юлия, красота неземная — это не Мальдивы, а вы. Восхищаюсь вашей красотой и умом!» — восторженно пишут фанаты 51-летней актрисы.

Знаменитость регулярно радует поклонников кадрами из личной жизни и со съемок. Также актриса балует интернет-пользователей редкими снимками, от которых фолловеры приходят в восторг.