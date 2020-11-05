Продюсерский центр Матвиенко потерял почти всю прибыль из-за пандемии

Москва, 5 ноября. Известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко признался, что его центр потерял почти всю прибыль из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Продюсер убежден, что из-за эпидемии в обществе произошел «перекос». Он не понимает, почему метро, например, по-прежнему открыто для людей, а концертные залы — нет.

Матвиенко пожаловался на «катастрофическую ситуацию», сложившуюся в российском шоу-бизнесе на фоне непростой эпидемиологической ситуации и введения ограничительных мер.

«Я знаю, что музыканты (но это, конечно, не первые лица) меняют род деятельности: идут в грузчики и такси», — заявил продюсер в интервью для News.ru.

Уже многие артисты пожаловались на существенный удар, нанесенный пандемией по индустрии. В разговоре с Федеральным агентством новостей музыкальный продюсер Иосиф Пригожин называл ситуацию «катастрофической». По его словам, участники этой сферы несут убытки в десятки миллиардов: артисты ничего не зарабатывают и, следовательно, не могут «кормить» коллективы.

Ранее народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с ФАН признался, что заслуженные артисты вынуждены работать в такси и курьерами пиццы.