Экономисты назвали неопределенность в США фактором укрепления рубля

Рубль ждет умеренное укрепление. И это — на фоне падающей нефти. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль растет

Рубль уверенно растет к доллару и евро на фоне выборов в Соединенных Штатах. Курс доллара расчетами «завтра» к 10.08 мск снизился на 76 копеек до 78,58 рубля, евро — на 74 копейки до 92,15 рубля. Такая информация следует из данных Московской биржи.

Доллар уже опускался до 78,05 рубля, а евро — до 91,5 рубля — к минимумам с 28 октября.

Растет и отечественный рынок акций. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2800 пунктов и уже подскакивал к максимумам с середины октября, РТС тоже увеличивается.

Укрепление рубля

Как отметила Наталья Мильчакова, рубль ждет умеренное укрепление. И это — на фоне падающей нефти. Скорее всего, причиной является политическая неопределенность в Соединенных Штатах после выборов, которая привела к ослаблению доллара.

«Так, долларовый индекс DXY уже снижается сегодня почти на 0,3%. Доллар также сегодня снижается и к евро на 0,15%, и к японской иене, и к швейцарскому франку на 0,2%. Пока неясно, как долго продлится неопределенность, однако победа Байдена сегодня, вопреки ожиданиям, способна более негативно повлиять на доллар, чем победа Трампа, так как рынки будут ожидать дальнейшей неопределенности в экономике. В ноябре мы можем увидеть доллар в рамках 75-83 рублей», — заключила Мильчакова.

77 рублей за доллар

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что рубль растет, так как на мировых площадках после выборов в США индексы также растут — это тенденция началась вчера, продолжается и сегодня. В США индексы подросли на 1,3-3,9%, европейские площадки прибавили в среднем 1,5%, азиатские биржи также завершили сессию в зеленой зоне. На этом фоне индексы российского рынка акций также прибавляют.

«Кроме того, нефтяные котировки пошли в рост после падения на прошлой неделе, особенно в понедельник. Потому и рубль, как валюта развивающейся страны, демонстрирует укрепление. С мировых площадок уходит фактор нестабильности — итоги выборов в США, потому и такая динамика», — пояснил Артем Деев.

По его мнению, в ближайшее время, возможно, рубль укрепится до отметки 77-78 рублей за доллар и 91 рубль за евро. Однако такие факторы давления, как пандемия, карантин в странах ЕС, снижение спроса на энергоносители, никуда не исчезли, а потому в дальнейшем возможно новое снижение биржевых индексов и рубля.