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В Сети появилось видео с «проголосовавшей» 120-летней американкой

В Сети появилось видео с «проголосовавшей» 120-летней американкой

В Интернете появилось видео о том, что по электронной почте на выборах президента Соединенных Штатов проголосовала Джина Айкен 1900 года рождения. Видео опубликовал пользователь под ником rafael satie на своей странице в Twitter.

«На выборах президента США можно увидеть признаки настоящего мошенничества. Джина Айкен (родилась в 1900 г.) проголосовала по электронной почте в графстве Джексон Каунти, штат Мичиган. Ей 120 лет. Джо Байден должен быть арестован!» — написал rafael satie в Twitter.

Напомним, американское издание The Gateway Pundit опубликовало информацию, которая доказывает многочисленные вбросы бюллетеней в пользу Джо Байдена. Больше всего таких вбросов было зафиксировано в Мичигане (приблизительно 200 тысяч бюллетеней). Именно по этой причине глава государства Дональд Трампа через Верховный суд хочет оспорить результаты подсчета голосов в Мичигане. И опубликованное в Twitter видео доказывает, что демократы опустились до банальных вбросов.

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