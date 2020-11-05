В Сети появилось видео с «проголосовавшей» 120-летней американкой

В Интернете появилось видео о том, что по электронной почте на выборах президента Соединенных Штатов проголосовала Джина Айкен 1900 года рождения. Видео опубликовал пользователь под ником rafael satie на своей странице в Twitter.

«На выборах президента США можно увидеть признаки настоящего мошенничества. Джина Айкен (родилась в 1900 г.) проголосовала по электронной почте в графстве Джексон Каунти, штат Мичиган. Ей 120 лет. Джо Байден должен быть арестован!» — написал rafael satie в Twitter.

Estão mostrando vários tipos de fraude. A June Aiken (nascida em 1900) votou por e-mail no condado de Jackson County, Michigan. Ela tem 120 anos. ????????‍♂️

Joe Biden, além de perder, deveria ser preso! pic.twitter.com/W9sjfEUsD1 — rafael satie (@rafaelsatie) November 5, 2020

Напомним, американское издание The Gateway Pundit опубликовало информацию, которая доказывает многочисленные вбросы бюллетеней в пользу Джо Байдена. Больше всего таких вбросов было зафиксировано в Мичигане (приблизительно 200 тысяч бюллетеней). Именно по этой причине глава государства Дональд Трампа через Верховный суд хочет оспорить результаты подсчета голосов в Мичигане. И опубликованное в Twitter видео доказывает, что демократы опустились до банальных вбросов.