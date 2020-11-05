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Хрупкое перемирие: что происходит на западном фронте Алеппо

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Провокации, нарушение перемирия и вылазки протурецких боевиков — с чем сталкиваются бойцы «Лива аль-Кудс» на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Корреспонденты ФАН побывали на участке фронта, который обороняет батальон «Буркан».

Стратегическая высота на западном фронте Алеппо

Холм Кафр-Даиль на западе провинции Алеппо является господствующей высотой в этой местности. Он и стал основным опорным пунктом батальона «Буркан», который входит в состав ополчения «Лива аль-Кудс». Отсюда отлично просматриваются позиции противника — до них всего около двух километров.

Бойцы батальона «Буркан», входящего в состав «Лива аль-Кудс»

Командир батальона «Буркан» Муайяд Саадиддин знает абсолютно все об обстановке на вверенном ему участке фронта. По его словам, основные позиции боевиков расположены на горе Баракат. Кроме этого, в населенному пункте Дарат Изза базируются турецкие военнослужащие, оказывающие всяческую поддержку террористам.

«В деревне Маклабис у них наблюдательный пункт и артиллерийская батарея. Также боевики удерживают деревню Блинта. Боестолкновения происходят здесь почти каждый день», — рассказывает Муайяд Саадиддин.

Бойцы «Лива аль-Кудс»

Командир ополчения отмечает, что Анкара активно сотрудничает с бандформированиями в этой части Сирии. Турция поддерживает террористов из группировок «Фейлак аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

Пулеметная точка на линии фронта в Алеппо

Командир пулеметного отделения Бадр Сулейман отмечает, что для противодействия боевикам ополчение активное сотрудничает с регулярными частями Сирийской Арабской Армии.

«Наша основная цель — пресечь любую деятельность противника. Мы постоянно готовы к выполнению любых поставленных задач», — говорит он.

Вооружение бойцов батальона «Буркан»

Примерно в километре от города Бала находится командный штаб группировки «Ахрар аш-Шам». Именно оттуда идет управление действиями боевиков в округе. Там же планируются вылазки против правительственной армии и ополчения. Главная цель террористов — спровоцировать новый виток противостояния, однако батальон «Буркан» успешно препятствует этому.

Пикап бойцов «Лива аль-Кудс» с крупнокалиберным пулеметом

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