Хрупкое перемирие: что происходит на западном фронте Алеппо

Провокации, нарушение перемирия и вылазки протурецких боевиков — с чем сталкиваются бойцы «Лива аль-Кудс» на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Корреспонденты ФАН побывали на участке фронта, который обороняет батальон «Буркан».

Холм Кафр-Даиль на западе провинции Алеппо является господствующей высотой в этой местности. Он и стал основным опорным пунктом батальона «Буркан», который входит в состав ополчения «Лива аль-Кудс». Отсюда отлично просматриваются позиции противника — до них всего около двух километров.

Командир батальона «Буркан» Муайяд Саадиддин знает абсолютно все об обстановке на вверенном ему участке фронта. По его словам, основные позиции боевиков расположены на горе Баракат. Кроме этого, в населенному пункте Дарат Изза базируются турецкие военнослужащие, оказывающие всяческую поддержку террористам.

«В деревне Маклабис у них наблюдательный пункт и артиллерийская батарея. Также боевики удерживают деревню Блинта. Боестолкновения происходят здесь почти каждый день», — рассказывает Муайяд Саадиддин.

Командир ополчения отмечает, что Анкара активно сотрудничает с бандформированиями в этой части Сирии. Турция поддерживает террористов из группировок «Фейлак аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

Командир пулеметного отделения Бадр Сулейман отмечает, что для противодействия боевикам ополчение активное сотрудничает с регулярными частями Сирийской Арабской Армии.

«Наша основная цель — пресечь любую деятельность противника. Мы постоянно готовы к выполнению любых поставленных задач», — говорит он.

Примерно в километре от города Бала находится командный штаб группировки «Ахрар аш-Шам». Именно оттуда идет управление действиями боевиков в округе. Там же планируются вылазки против правительственной армии и ополчения. Главная цель террористов — спровоцировать новый виток противостояния, однако батальон «Буркан» успешно препятствует этому.