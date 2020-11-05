Беременная Кети Топурия устроила зажигательные танцы на «Авторадио»

Москва, 5 ноября. Популярная певица Кети Топурия, находящаяся в интересном положении, поразила поклонников зажигательным танцем в эфире «Авторадио».

О беременности знаменитости стало известно недавно, когда был выпущен клип на группы «А’Студио» на композицию «Се ля ви». Никто не мог даже догадаться, что Топурия, будучи беременной, даст небольшой концерт. Артистка в студии «Авторадио» порадовала фанатов своим вокалом. Знаменитость, судя по всему, позабыв об интересном положении, пустилась в пляс.

«Когда я была беременна Оливией, мы тоже снимали клип, и мне казалось, что я двигаюсь там очень хорошо. А потом посмотрела видео и поняла, что я просто стою и машу руками», — вспоминает 34-летняя певица.

Ведущие шоу «Мурзилки Live» похвалили звезду и отметили, что она очень эффектно танцует. Они заверили Топурию, что в их студии никогда не было «такой красивой девушки», пишут «Дни.ру».

Кети Топурия станет матерью во второй раз в конце года. Отцом малыша стал предприниматель Лев Деньгов, с которым Топурия встречается порядка двух лет.