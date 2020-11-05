Помолодевшую Орбакайте с трудом узнали на совместном фото с Галкиным

Москва, 5 ноября. Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram совместное фото с дочерью супруги, певицы Аллы Пугачевой, Кристиной Орбакайте и ответил на небылицы об их семье.

Галкин попозировал на снимке в белой футболке, клетчатой рубашке и очках с круглой оправой, а Орбакайте облачилась в темно-серый наряд, который дополнило массивное украшение со звездами.

«Вчера на съемках посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе», — написал юморист в посте.

Фанаты поддержали родственников и призвали не читать «желтые страницы». Многие комментаторы при этом обошли тему сплетен стороной, а обратили внимание на внешний вид Галкина и Орбакайте. Помолодевшую дочь Пугачевой некоторые узнали с трудом.

«Орбакайте не меняется вообще, красотка неописуемая. Да и мальчик слева, видимо, только школу закончил»; «Папа с дочкой»; «Гарри Поттер и великолепная блондинка», — восхитились они.

Недавно Орбакайте призналась, что была против рождения Лизы и Гарри Галкиных суррогатной матерью. Заслуженная артистка России не хотела такого же непростого детства для детей Пугачевой, какое было у нее самой.