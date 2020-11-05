Экономист Делягин рекомендует избавляться от долларов

Москва, 5 ноября. Американский доллар в ближайшее время будет слабеть, поэтому от него лучше сейчас избавиться, считает российский экономист Михаил Делягин.

Он объяснил, что нестабильность доллара вызвана социально-экономической обстановкой в США. По словам экономиста, в ближайшие месяцы курс американской валюты будет подвержен существенной волатильности, то опускаясь, то поднимаясь. Не исключено, что рубль на этом фоне где-то через полгода может заметно укрепиться, рассказал Делягин в эфире радио «Комсомольская правда».

Однако хранить сбережения в российской валюте не стоит, отмечает эксперт. По его мнению, вместо рублей и долларов лучше закупиться швейцарским франком. В качестве возможных альтернатив Делягин также называет фунт стерлингов, евро и юань.

Михаил Делягин еще в октябре говорил о вероятности обвала доллара в ноябре. Он, ссылаясь на аналитиков, отмечал, что американская валюта может ослабеть от 30% до 50%. Однако, по словам экономиста, это может случиться лишь при определенных условиях.