На Западе с любыми проблемами принято обращаться к психологу. В России на специалистов в области психологии все еще смотрят с недоверием. Что это за профессия такая: как можно избавиться от трудностей «пустыми» разговорами? Но наука психология и работа специалистов-психологов — многократно глубже, чем принято считать. А ценность их труда высока для общества в целом и нашей страны в частности. Подтверждением этого служит праздничная дата: ежегодно День психолога в России отмечают в ноябре.

Какого числа день психолога

В нашей стране специалистов в области психологии чествуют 22 ноября. В этот день в 1994 году в Москве состоялся первый профессиональный съезд. Его организатором выступило Российское психологическое общество. Организация, созданная в 1885 году, является участником Международного союза психологической науки при ЮНЕСКО и сохраняет лидирующие позиции в сфере популяризации профессии, психологической помощи и поддержки населения, повышения профессионализма практикующих психологов.

Впервые идея проведения профессионального праздника была озвучена в 2000 году — то есть нынешний год для него юбилейный. Отмечают дату не на государственном уровне: в календаре официальных российских праздников этого дня нет. Чествуют специалистов в профессиональных сообществах и коллективах.

День психолога в России не совпадает и с международным праздником. Всемирный день психического здоровья, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения, отмечают 10 октября.

Чем занимается психолог

Стремительное развитие общества меняет условия жизни людей. Стресс, эмоциональная напряженность преследуют буквально каждого человека — от школьника до руководителя предприятия. И именно стрессы, нервозность, неспособность справиться с эмоциями служат причиной серьезного ухудшения здоровья, напряженности в коллективах, невозможности эффективно решать текущие задачи.

Работа психолога и заключается в том, чтобы «разобрать» ком психологических и эмоциональных проблем, преследующих человека и не позволяющих ему жить в гармонии с окружающими, наслаждаться жизнью, работой, семьей. Целители душ могут не просто выслушать как близкие друзья и дать «дельный» совет — они обладают профессиональными, научно обоснованными тактиками борьбы с психологическими проблемами.

Ошибочно считать, что для работы психологом достаточно быть просто хорошим или чутким собеседником. Профессиональная подготовка специалистов включает как общие знания в области медицины, так и узконаправленные в сфере клинической психологии. При этом хороший специалист всегда остается нейтральным в своих суждениях, не понуждает пациента к выполнению каких-либо действий. В процессе общения, обсуждения проблемы, формулирования вопросов он подводит пациента к выводам, которые и помогают найти выход из проблемной ситуации.

День психолога 2020 в России

Сегодня востребованность профессии высока, как никогда ранее. Специалистов готовят в крупнейших вузах страны. И привлекают к работе в трудовых коллективах, медицинских, образовательных учреждениях.

В школах они работают с трудными, необщительными, закомплексованными детьми. Порой нескольких профессиональных сеансов оказывается достаточно, чтобы разобраться в причинах поведения ребенка, помочь ему адаптироваться в коллективе или предупредить трагедию.

В каждом городе действуют социально-психологические центры реабилитации молодежи и людей, попавших в трудную ситуацию. Психологическая поддержка, оказываемая людям в сложные периоды жизни, неоценима. Ведь она позволяет посмотреть на проблему со стороны и найти пути решения в безвыходных, на первый взгляд, ситуациях.

Именно в таких центрах и отмечают День психолога в России. 22 ноября здесь проводят тематические конференции, встречи профессионалов, обмениваются опытом и новыми методиками.

На общероссийском уровне свой вклад в празднование вносит Российское психологическое общество. В этом году при участии РПО и министерства науки и высшего образования планируется проведение тематической конференции. Она пройдет в формате онлайн и будет посвящена проблемам психологии в современном обществе. Организаторы планируют привлечь к участию в ней ведущих российских и зарубежных экспертов, которые станут докладчиками на симпозиумах и проведут мастер-классы для коллег.