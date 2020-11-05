Психолог Михаил Лабковский дал советы одиноким россиянкам, как выйти замуж

Москва, 5 ноября. Известный психолог, писатель, юрист и телеведущий Михаил Лабковский назвал главные ошибки незамужних женщин и рассказал, как добиться от мужчины предложения.

По словам Лабковского, многие женщины сознательно соглашаются на «скотские» отношения, закрывая глаза на неприемлемые поступки мужчины. Например, когда роман ограничивается одной только интимной близостью, нет ухаживаний и знакомств с друзьями и родственниками.

«Мужчина так устроен, что он не очень прям бежит брать на себя ответственность. <…> Почему наши женщины называют любовников гражданскими мужьями?» — задался он вопросом в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?»

Психолог, говоря на тему отношений, дал советы одиноким россиянкам о том, как выйти замуж.

«Не делать следующих вещей: никогда не идти на компромисс в отношениях. Чтобы выйти замуж, надо на каждом этапе сказать: «Я хочу другого»», — объяснил специалист.

По словам Лабковского, «здоровый человек всегда выбирает себя, а невротик — отношения».

«В этом огромная пропасть между теми, кто выходит по 15 раз замуж и ни разу», — заключил он.

Лабковский специализируется на проблеме разводов и брачных контрактов. Он ведет видеоблог на YouTube и является обладателем «Серебряной кнопки». Журнал Forbes признал его самым узнаваемым психологом России с доходом 130 миллионов рублей в год.