Главный диетолог Минздрава РФ рассказал, сколько можно пить кофе в день

Москва, 5 ноября. Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян объяснил, сколько чашек кофе рекомендуется пить в течение дня.

Допускается употребление такого напитка три раза в день по одной чашке, отметил специалист. Однако перед сном пить кофе не рекомендуется, напомнил главный внештатный диетолог Минздрава РФ. Во время пресс-конференции Виктор Тутельян поднял вопрос дефицита йода в организмах россиян. Из-за этого возникают проблемы со щитовидкой, напомнил он, выступая на пресс-конференции в ТАСС. Именно поэтому следует йодировать соль, реализуемую в магазинах, считает Виктор Тутельян.