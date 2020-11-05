Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Москва, 5 ноября. Автоэксперты составили рейтинг самых дешевых машин на российском рынке.

Производители за последнее время существенно скорректировали прайс-листы. На ценах сказалось как колебание курса валют, так и обновление модельного ряда.

Топ-10 бюджетных автомобилей на рынке России в настоящее время возглавляет седан Lada Granta — около 483 тысяч рублей. Следом за ним идут хетчбэк и лифтбэк Lada Granta (500 и 502 тысячи рублей соответственно).

В список вошли также универсал Lada Granta, седан Datsun on-DO, хетчбэк Datsun mi-DO, внедорожник Lada 4x4, универсал Lada Largus, хетчбэк Lada Xray и седан Renault Logan, передает «Российская газета».

Тем временем стало известно, что в России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей.