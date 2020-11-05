Опубликовано редкое фото матери онкобольной Анастасии Заворотнюк

Москва, 5 ноября. Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала редкий кадр с матерью телезвезды. Публикация собрала множество лайков.

Девушка разместила в своем профиле в Instagram фотографии с Валентиной Борисовной. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» прижалась к бабушке и улыбается. Кадр, судя по всему, был сделан в доме знаменитости.

«С самой любимой бабушкой на свете», — трогательно подписала снимок Анна.

Поклонники пришли в восторг от кадра, на котором светятся от счастья бабушка и внучка. Многие интернет-пользователи отметили, что Анна является копией родственницы.

«Удивительно похожи»; «Невероятные красотки, как сестрички»; «Вау, вы все под копирку созданы. Я в восторге»; «Сходство неописуемое, три женщины одной семьи как три капли воды. Класс! Девчонки, красотки все», — пишут поклонники дочери Анастасии Заворотнюк.

Летом прошлого года пресса обратила внимание на таинственное исчезновение телезвезды. Позднее стала появляться информация, что актриса тяжело больна. В мае этого года во время совещания у президента России сообщалось, что у знаменитости диагностирован рак мозга.