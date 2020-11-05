Вся семья оперного артиста Василия Герелло переболела коронавирусом

Москва, 5 ноября. Оперный артист и солист Мариинского театра Василий Герелло рассказал корреспонденту ФАН, что вместе с семьей справился с Covid-19 и уже вместе с близкими переболел. Однако он не перестает внимательно относиться к своему здоровью, отмечая, что вторая волна пандемии может оказаться более опасной.

«Вся моя семья переболела, прошли мы уже этот этап. Я в легкой форме переболел, слава тебе, господи. Нюх пропал, вкус пропал, но уже все появилось обратно. В больнице мы не были, перенесли болезнь дома, на даче около двух месяцев назад. Даже температуры не было», — сообщил артист в интервью ФАН.

«Однако, как законопослушный, я находился с семьей в изоляции во время болезни, никуда не выходил и ждал все тесты. КТ показало, что поражены были 10 процентов легких – не так уж и много. Весь мир болеет – не убережешься никак, ну никак. Я мало контактировал, но все равно меня зацепило, даже не знаю где. Сейчас вторая волна, говорят, очень серьезная такая. Главное – не болеть! Всем привет, всех обнимаю и всем здоровья желаю», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала корреспонденту ФАН о своей борьбе с COVID-19. Выяснилось, что детей из детского сада актрисе пришлось перевести на домашнее обучение.