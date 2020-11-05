ФАН выяснил, почему семью, которая выплатила ипотеку, выселяют из дома

Семья из небольшого города Старокамышинск в Челябинской области из-за возможной ошибки в делопроизводстве службы приставов рискует остаться на улице с тремя детьми и старенькой бабушкой. Очередное судебное слушание должно было состояться 30 октября, но его перенесли на 18 ноября. Истец Максим Мальцев приболел, поэтому супруги написали ходатайство о переносе слушания. Если суд признает действие приставов законным, то уже в ноябре жильцы должны освободить жилплощадь, за которую отдали банкам крупную сумму.

Восемь лет назад Кристина и Максим Мальцевы приобрели дом в ипотеку. Сумма вложения составила более 3 млн рублей. Последний платеж Мальцевы осуществили в январе 2020 года, так как именно тогда узнали, что дом, за который они уже практически погасили кредит, больше не принадлежит им.

В беседе с ФАН Кристина Мальцева рассказала, что о продаже дома с торгов семья узнала случайно, а также призвала судебных приставов ответить за свою ошибку в делопроизводстве.

«В январе сделали платеж, посчитали что осталось выплатить около 170 тысяч рублей. Обрадовались. Начали планировать постройки. А на следующий день узнали, что еще 13 декабря 2019 года наш дом был продан с торгов. Тогда мы приехали к приставу Копейска Ольге Бочкаревой. Она кричала на нас, что мы ничего не докажем, так как она все делала по закону», — говорит Кристина.

Все это время семья каждый месяц исправно платила фиксированную сумму по ипотеке, не было ни одной просрочки. Банк, в котором молодая пара заключила сделку, обанкротился, тогда в службе судебных приставов владельцам дома пообещали контролировать выплаты новому кредитору. Пострадавшие утверждают, что все выплаты они перечисляли новому взыскателю, но по документам приставов долг рос в отношении старого кредитора, который впоследствии подал на Мальцевых в суд. Супруги уверены, что это полностью ошибка приставов, за которую они должны отвечать.

«Мы платили через лицевой счет ФССП, пристав Алена Сулейманова. Приехали к ней и выяснили, что у них был один исполнительный лист, а в Копейске — другой. Пристав Копейска Ольга Бочкарева якобы отправляла нам на два адреса письма с уведомлением о каждом шаге торгов, но ни по одному из адресов мы их не получали. Она не вызывала нас повесткой, чтобы сообщить о выставлении дома на торги, не сделала ничего, чтобы убедиться в том, что мы действительно злостные неплательщики, и дом нам не нужен. Пристав все решила за нас», — считает девушка.

Мальцевы утверждают, что пристав продала дом в пользу первого взыскателя тогда, когда он уже поменялся, а семья платила другому кредитору, которого назвала пристав Сулейманова. Когда супруги узнали, что дом продан с торгов, то позвонили нынешнему взыскателю. Кристина признается, что кредитор очень удивился, так как не знал о продаже имущества.

«Когда Ольге Бочкаревой сказали о смене взыскателя, она засуетилась. Пока мы к ней ехали из Копейска до Тернопольской, деньги перешли новому взыскателю. То есть полтора месяца они у первого взыскателя лежали, и всех все устраивало, а когда мы их расшевелили, то они резко нашли, куда перевести деньги», — объясняют Мальцевы.

Сейчас семья еще живет в доме и надеется, что сумеет отстоять свою жилплощадь. Мальцевы борются за дом с февраля, но суд считает, что приставы действовали в рамках закона.

«В сентябре судья в областном суде заявил, что у нас получилась переплата в 540 тысяч рублей. Сказал, что нам ее вернут. Он предложил добавить переплату к маткапиталу и купить новое жилье. По мнению судьи, за такие деньги можно что-то приобрести. Но при этом, когда мы просили приставов снять арест с дома, чтобы оплатить долг материнским капиталом, нам отказали — не положено. В итоге мы потеряли все наши деньги, вложенные в дом, а также 1,6 миллиона с продажи квартиры бабушки и дедушки», — возмущается Кристина.

Несмотря на то, что сейчас семья подключила к делу адвоката, пострадавшая утверждает, что прогнозы все равно очень плохие.

«Надежда остается только на то, что прокуратура найдет состав преступления. Наш адвокат считает, что он там есть», — признаются супруги.

В Управлении ФССП России по Челябинской области ФАН прокомментировали, что семью предупреждали о судебном решении, а действие судебного пристава признали законным.

«В отношении должника находились два исполнительных производства, возбужденные на основании судебных решений, об обращении взыскания на заложенное имущество и о взыскании задолженности в пользу кредитной организации. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. О возбуждении указанных исполнительных производств, а также о мерах, принимаемых в рамках исполнительных производств, должник надлежащим образом был уведомлен. Решением суда действия судебного пристава-исполнителя признаны законными», — заявили в пресс-службе.

Таким образом, суд встает на сторону приставов, но супруги Мальцевы не перестают отстаивать дом и считают, что это не их ошибка. 18 ноября должно состояться заседание, где решится, покинет ли семья дом.

Похожие случаи

То, что сейчас происходит с семьей из Старокамышинска — не единичный случай: существует много примеров, когда людей выселяли из жилплощади, за которую они долгое время платили кредит.

В конце сентября 2020 года в Братске Иркутской области молодую семью Селезневых с двумя детьми выселили из квартиры, так как она якобы незаконно занимала жилую площадь. Супруги взяли ипотеку в 2017, исправно выплачивали кредит три года, как внезапно появился законный хозяин квартиры. 20 лет назад владелец имущества переехал из Братска в Подмосковье, оставив присматривать за квартирой своих родственников. Через какое-то время съехали и они, оставив ключи соседке, которая пустила пожить туда своего племянника. Молодой человек сделал поддельные паспорт и свидетельство о смерти настоящего владельца, а также оформил фальшивую дарственную на себя якобы от деда. Затем мошенник продал квартиру женщине, у которой через три месяца имущество приобрела семья Селезневых. Супруги проигрывают все суды, так как по закону владельцем квартиры действительно является пенсионер. Семья была вынуждена съехать на съемную квартиру.

В 2015 году у жительницы Смоленска из-за долгов арестовали ипотечную квартиру, где она проживала с мужем и дочерью. Так получилось, что женщина потеряла платежеспособность и обратилась в банк по поводу реструктуризации. Банк заявление не принял, только предложил увеличить срок оплаты, что не устроило женщину. В конечном итоге кредитор отобрал у семьи жилье и насчитал бывшей владелице пени и штрафов на сумму около миллиона рублей.

Есть и более позитивная история из Челябинска. В 2018 году банк, сжалившись, отменил выселение из квартиры многодетной семьи, у которой возникли сложности с выплатами. В течение пяти лет супруги Антоновы, воспитывающие семерых детей, исправно платили кредит, но в какой-то момент оказались на грани выселения из жилья за неуплату. Банк уже должен был забрать квартиру, но на очередном судебном заседании было заключено мировое соглашение с банком, согласно которому сумма ипотечного долга перестала молниеносно расти. Это уникальная ситуация, так как процентная ставка стала равняться нулю.